×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de 250. yıla özel Trump doları

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Dolar
ABDde 250. yıla özel Trump doları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 14:20

ABD’de ülkenin bağımsızlığının 250’nci yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para basıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Amerikan basını, ABD Darphanesi’nin Başkan Donald Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdüğünü duyurdu.

1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi, üst kısmında ‘LIBERTY’ (Özgürlük), alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250’nci yıl dönümünü simgeleyen ‘1776-2026’ tarihleri yer alıyor.

Trump'ın portresinin sağında ‘IN GOD WE TRUST’ (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısının yer aldığı madeni paranın, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendiği belirtildi.

ABDde 250. yıla özel Trump doları

Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paraların 25 adedinin 61 dolardan, 100 adedin ise 154,50 dolardan satışa sunulduğu bildirildi.

Gözden KaçmasınOğlu paylaştı: ABD pasaportunda Trump fotoğrafıOğlu paylaştı: ABD pasaportunda Trump fotoğrafıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Dolar

BAKMADAN GEÇME!