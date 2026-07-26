ABD’de 2028 hesapları erkenden başladı

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Demokratların siyasi hazırlığı partinin seçim stratejisini şimdiden kurgulamaya odaklandı. Bu kapsamda Demokrat Parti Ulusal Komitesi, 2028 başkan adayını belirleyecek ön seçimlerin South Carolina’da başlaması ve ardından Nevada, New Hampshire ve New Mexico ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Bu takvimle Demokratlar siyah ve Latin seçmenlerin yoğun olduğu eyaletlerde etkisini artırmayı planlıyor. Özellikle Nevada ve New Mexico gibi Trump’ın tabanında büyük yer kaplayan Latin kökenli seçmenlere ulaşılması hedefleniyor.

Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise yarış daha çok olası adaylar üzerinden şekilleniyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028’in en güçlü adaylarından biri olarak görülmesine rağmen özellikle İran politikası nedeniyle parti içinden sert eleştirilerin hedefi oldu. Başkan Yardımcısı’na yönelik son dönemde sosyal medyada yürütülen “Never Vance” kampanyası bu eleştirilerin bir parçası. Vance’in ekibi kampanyanın organize olduğunu savunurken, parti içindeki geleneksel muhafazakâr kanadın desteğini alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun adı da giderek daha fazla öne çıkıyor.