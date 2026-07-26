×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de 2028 hesapları erkenden başladı

Güncelleme Tarihi:

#ABD Siyaseti#2028 Başkanlık Seçimleri#Demokrat Parti Stratejisi
ABD’de 2028 hesapları erkenden başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

ABD’de 2028’de yapılacak başkanlık seçimlerine iki yıldan fazla bir süre olmasına rağmen, ülkedeki her iki partide de hesaplar erkenden başlamış görünüyor. 2024’te hem başkanlık hem de Kongre’yi kaybeden Demokratlar, 2028 için ön seçim takvimini belirlerken, İran savaşının etkisiyle kasım ayındaki ara seçimler öncesinde sıkıntılı bir süreçten geçen Cumhuriyetçi Parti’de ise Donald Trump sonrası liderlik yarışı için derinden yürüyen bir rekabet var.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Demokratların siyasi hazırlığı partinin seçim stratejisini şimdiden kurgulamaya odaklandı. Bu kapsamda Demokrat Parti Ulusal Komitesi, 2028 başkan adayını belirleyecek ön seçimlerin South Carolina’da başlaması ve ardından Nevada, New Hampshire ve New Mexico ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Bu takvimle Demokratlar siyah ve Latin seçmenlerin yoğun olduğu eyaletlerde etkisini artırmayı planlıyor. Özellikle Nevada ve New Mexico gibi Trump’ın tabanında büyük yer kaplayan Latin kökenli seçmenlere ulaşılması hedefleniyor.

Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise yarış daha çok olası adaylar üzerinden şekilleniyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028’in en güçlü adaylarından biri olarak görülmesine rağmen özellikle İran politikası nedeniyle parti içinden sert eleştirilerin hedefi oldu. Başkan Yardımcısı’na yönelik son dönemde sosyal medyada yürütülen “Never Vance” kampanyası bu eleştirilerin bir parçası. Vance’in ekibi kampanyanın organize olduğunu savunurken, parti içindeki geleneksel muhafazakâr kanadın desteğini alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun adı da giderek daha fazla öne çıkıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Siyaseti#2028 Başkanlık Seçimleri#Demokrat Parti Stratejisi

BAKMADAN GEÇME!