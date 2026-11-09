2028’in şifreleri çözülüyor! Başkanlık için yeni hesap: Siyasi kulislerde dikkat çeken hareketlilik

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ABD'de ara seçimlerin ardından gözler, iki yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi.

Cumhuriyetçilerde Trump'ın politikalarına yönelik eleştiriler yeni isimleri gündeme taşırken Demokratlarda da birden fazla aday konuşuluyor. Peki, iki yıl sonra hangi isimler karşı karşıya gelebilir?

2028 başkanlık yarışının olası adaylarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak'a göre Vance, Trump'ın politikalarından rahatsız olan Cumhuriyetçi seçmenlerin desteğini kazanabilir. Demokratlarda ise Kamala Harris yeniden aday olabilir.

'JD VANCE ŞU ANDA EN ÖNDE GİDEN İSİM'

Albayrak, JD Vance'in İran'a yönelik saldırılar ve İsrail ile iş birliği konusuna Trump ve Rubio'ya göre daha mesafeli durduğunu hatırlattı: "Vance bütün bu krizlerin en başından beri taraftarı değildi. Bir süre sessizliğini korudu."

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Trump'ı destekleyen MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) hareketi içinde de görüş ayrılıkları yaşandığını belirten Albayrak, “Cumhuriyetçilerin adayı olması bakımından JD Vance en önde giden isim” dedi.

'RUBIO'NUN VANCE KARŞISINDA ŞANSI YOK'

Yeliz Albayrak, Cumhuriyetçilerin olası adaylarından Marco Rubio'yu da değerlendirdi. Rubio'nun Trump'ın tartışma yaratan politikalarına daha yakın olduğunu belirten Albayrak, "Vance'in karşısında çok büyük bir şansı olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerde gündeme gelebilecek bir diğer ismin Florida Valisi Ron DeSantis olduğunu belirten Albayrak, DeSantis'in önceki başkanlık yarışında adaylıktan çekilerek Trump'ı desteklediğini hatırlattı. Albayrak, Vance karşısında güçlü bir alternatif oluşturmasının zor olduğunu aktardı.

Albayrak, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da geleneksel muhafazakar çizgiyi temsil ettiğini ancak güçlü adaylar arasında görülmediğini söyledi.

DEMOKRATLARDA ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Albayrak, Demokrat Parti'de ise Kamala Harris, Gavin Newsom ve Josh Shapiro'nun olası adaylar arasında konuşulduğunu belirtti: “Demokratlara baktığımızda yavaş yavaş potansiyel isimler zikredilmeye başlandı. Özellikle Pensilvanya'nın valisi olan Shapiro'dan bahsediliyor. Trump'a karşı çok sert söylemleri olan Gavin Newsom da vardı. Kamala Harris de hala popüler. Yine aday olabileceği ile alakalı şu anda kulis yapıldığını biliyoruz. Daha sol kanatta ya da daha ılımlı olan adaylar da var. Ama şu anda Harris, Newsom ve Shapiro’nun Demokratların adayları olarak konuşulduğunu biliyoruz.”

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