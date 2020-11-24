Daily Mail'in haberine gÃ¶re, ABD'de pediyatri eÄŸitim hastanesiÂ Nationwide Children's Hospital'Ä±nÂ yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ±, "Pediatrics" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.Â

AraÅŸtÄ±rma, ABD'de 2003-2018'deÂ yaÅŸlarÄ± 12 ila 17 olan 140 Ã§ocuÄŸun,Â polisÂ mÃ¼dahalesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 113 Ã¶lÃ¼mde silahÄ±n rolÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu ortaya koydu.Â

PolisÂ mÃ¼dahalesinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n azÄ±nlÄ±k mensubu veÂ yÃ¼zde 93'Ã¼nÃ¼n erkek olduÄŸu, siyahi Ã§ocuklarÄ±nÂ polisin elinde Ã¶lme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beyazlardan 6, Hispanik Ã§ocuklarÄ±n da 3 kat fazla olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Ã‡alÄ±ÅŸma,Â ABD'de her yÄ±l yaklaÅŸÄ±kÂ Ã§oÄŸu erkek 1300 Ã§ocuÄŸun silahla vurularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â Bu vurulmalara, en fazlaÂ silahla oynayan kardeÅŸ veya yakÄ±nÄ±nÂ neden olduÄŸu da iÅŸaret edildi.Â

AraÅŸtÄ±rma ekibinin lideriÂ Dr Monika Goyal, "Bir Ã§ocuÄŸun herhangi bir nedenle Ã¶lÃ¼mÃ¼ kahredici ancakÂ polisÂ ÅŸiddeti sonucu olmasÄ±Â sisteme gÃ¼vensizliÄŸeÂ yol aÃ§Ä±yor. Keskin Ä±rksal ve etnik farklÄ±lÄ±kÂ Ã¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bu trajediyi daha kÃ¶tÃ¼leÅŸtiriyor. Bu politikalarÄ±Â soruÅŸturmak, tespit etmek ve dÃ¼zeltmek Ã¶nemli." ifadesini kullandÄ±.Â

ABD'deÂ siyahi AmerikalÄ± George Floyd'un mayÄ±staÂ polisÂ memurununÂ uzun sÃ¼re diziyle boynuna bastÄ±rmasÄ± nedeniyle Ã¶lmesi, siyahilere yÃ¶nelikÂ polisÂ ÅŸiddeti tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirmiÅŸ ve protestolar, olaylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Minneapolis'ten Ã¼lke geneline sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±.