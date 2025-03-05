ABD'de 200 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı

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ABD genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde 200 binin üzerinde kişiye elektrik hizmeti verilemediği kaydedildi.

KASIRGA UYARISI

North Carolina ve South Carolina'nın bazı bölgelerinde kasırga olasılığına karşı hazırlık yapılması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna kadar şiddetli yağmurların ülkenin batı bölgelerinde de etkili olabileceğine dikkati çekti.

Nebraska'da ise yetkililer, rüzgarın görüşü kısıtlaması nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde dün olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.