ABD'de 20 binden fazla insan salgına yenik düştü

Dünyayı etkisi altına alan ve Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Corona Virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 30 bin 239 artarak 533 bin 115’e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,833 artarak 20 bin 580’e yükseldi.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesini hedef alarak Çin'i memnun etmek için Corona Virüs hakkında yanlış raporlar yayınlamakla suçladı.

TRUMP : EKONOMİMİZ ROKET GİBİ YÜKSELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal ekonominin yeniden başladığında "bir roket gemisi gibi" yükseleceğine duyduğu güveni dile getirdi.

ASSANGE'IN NİŞANLISINDAN 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı olduğunu söyleyen ve ingiliz medyasına konuşan Stella Morris, İngiltere bulunan Belmarsh hapishanesinde Assange’ın Corona Virüse karşı savunmasız olduğunu belirtti. Assange’la iki çocuğu olduğunu açıklayan Morris, Assanger’ın hapishaneden serbest bırakılması için dünyaya çağrıda bulundu.