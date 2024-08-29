×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de 17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Uçak#ABD#Michigan
ABDde 17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 10:55

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen "Socata TB-20" tip uçağın enkazı bulundu.

Haberin Devamı

Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin pilot dahil 2 kişiyi taşıyan uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.

Enkaz yakınlarında iskelet kalıntıları bulunurken North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezinde yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu kaydedildi.

 

NE OLMUŞTU?

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak#ABD#Michigan

BAKMADAN GEÇME!