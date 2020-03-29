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Dünya
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

ABD’de 17 eyalette kısıtlamalar var

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ABD’de 17 eyalette kısıtlamalar var
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ABD Başkanı Trump, ABD’de ulusal çapta bir sokağa çıkma yasağına yanaşmasa da eyaletler bu yönde kendi adımlarını attı.

Ülkede şu anda California, New York, New Jersey, Massachusetts dahil toplam 17 eyalette “evinizde kalın” talimatı uygulanıyor.

* Doğrudan sokağa çıkma yasağı olarak değerlendirilmeyen bu yöntemle, halktan market ya da eczane alışverişi gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinde kalmaları isteniyor. Ayrıca, belirli bir uzaklığa kadar ve sosyal mesafeyi koruma şartıyla yürüyüş yapmaya da izin veriliyor.

* California, New Jersey, West Virginia, North Dakota, Alabama ve Wisconsin eyaletlerinde okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı. ABD’deki salgının merkez üssü New York’ta ise okulların akademik takvimin sonuna kadar açılması beklenmiyor.

* Trump, 12 Nisan’da Paskalya itibariyle iş başı yapılması taraftarı, ancak uzmanlar tedbirlerin gevşetilmesini istemiyor.

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