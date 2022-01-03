ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğalgazda yardım adımı KOSGEB destekleri genişletiliyor...Doğalgazda yardım adımı! KOSGEB destekleri genişletiliyor...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...#Memur
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
Omicron alarm veriyor Vakalar tedirgin edici seviyedeOmicron alarm veriyor! Vakalar tedirgin edici seviyede#Omicron
Milyonlarca yatırımcı ekran başında Kripto paralara neler oluyorMilyonlarca yatırımcı ekran başında! Kripto paralara neler oluyor?#Bitcoin
Görüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişmeGörüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişme#Sosyal Medya
Vaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktıVaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktı! #Koronavirüs
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdiCHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi#CHP
Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştıEdin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı#Edin Visca
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söylediHamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"#Hamit Altıntop
Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...#Güney Kore
Cebelitarık dünyada bir ilk olacak İlginç kripto para deneyi...Cebelitarık dünyada bir ilk olacak! İlginç kripto para deneyi...#Cebelitarık
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay

#Koronavirüs#Aşı#FDA
ABDde 12-15 yaş grubu için 3üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Covid-19’a karşı 3'üncü doz Pfizer/BioNTech’in aşısının uygulanmasına yönelik acil kullanım yetkisi verdi.

Haberin Devamı

ABD’de 12-15 yaş grubundaki çocuklarda Covid-19’a karşı güçlendirici aşı dozuna onay verildi. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun uygulanmasına acil kullanım yetkisi verirken, bağışıklık sistemi zayıf olan 5-11 yaş grubundaki çocuklara da söz konusu dozun uygulanabileceğini aktardı.

FDA ayrıca, 12 yaşın üzerindeki herkes için iki doz aşılamanın tamamlanmasından sonra, güçlendirici aşıların uygulanma süresini 6 aydan 5 aya indirdi. FDA, güçlendirici aşıların uygulanmasındaki süre değişikliğinin yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı olanlar için geçerli olduğunu belirterek, Moderna aşılarını alan kişilerin güçlendirici aşılarını olmak için 6 ay beklemesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan, Johnson & Johnson aşısı olan kişilerin güçlendirici doz olmalarına ilişkin tavsiyeler hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Şu anda, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de aşılamaya uygun kişilerin yalnızca yaklaşık yüzde 33'ü güçlendirici Covid-19 aşısı oldu. FDA'nın kararıyla güçlendirici aşıların süresinin 5 aya düşürülmesi ile ABD'de milyonlarca kişinin güçlendirici aşı alabileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

FDA'nın güçlendirici aşıların uygulanmasındaki süre değişikliği kararı, İsrail'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 bin 300'den fazla genç üzerinde yapılan araştırmalardan sonra geldi. Araştırmada, Pfizer-BioNTech takviye dozunun, 6 yerine 5 ayda verildiğinde, kişileri Omicron mutasyonundan daha iyi koruyabileceği ileri sürüldü.

FDA'dan Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, gençlerde güçlendirici aşının uygulanmasının ardından "yeni bir güvenlik endişesi" bulunmadığını ve "güçlendirici aşılarla bağlantılı herhangi bir kalp iltihabına ilişkin yeni bir rapor bulunmadığını" belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#FDA

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan