ABD’de 12-15 yaş arasına BioNTech aşısı onay yolunda

FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, “Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak” dedi. Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine COVID-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aşılama tavsiye komitesi de bugün toplanarak, aşının çocuklara uygunluğunu değerlendirecek.

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