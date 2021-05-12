ABD’de 12-15 yaş arasına BioNTech aşısı onay yolunda
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.
FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, “Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak” dedi. Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine COVID-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aşılama tavsiye komitesi de bugün toplanarak, aşının çocuklara uygunluğunu değerlendirecek.
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