ABD’de 110 yıl sonra ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
ABD Hava Kuvvetleri'nin 110 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor ve siyahi bir kadın pilota görev veriyor.
ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.
Teğmen Madeline Swegle, ABD Hava Kuvvetleri’nde ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu.
ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo” ifadeleri kullanıldı.
Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek.
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