MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de 110 yıl sonra ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
GeriDünya ABD’de 110 yıl sonra ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

ABD’de 110 yıl sonra ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de 110 yıl sonra ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
Abone Olgoogle-news

ABD Hava Kuvvetleri'nin 110 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor ve siyahi bir kadın pilota görev veriyor.

ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.

Teğmen Madeline Swegle, ABD Hava Kuvvetleri’nde ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu.

ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle