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ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmelere aşı zorunluluğu kararı yargıya taşındı

#Koronavirüs#Zorunlu Aşı #ABD
ABDde 100den fazla çalışanlı işletmelere aşı zorunluluğu kararı yargıya taşındı

ABD’de 11 eyalet, Başkan Joe Biden yönetiminin 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşışı zorunluluğu kararına karşı dava açtı.

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Missouri eyaletinin St. Louis temyiz mahkemesinde açılan davaya, Missouri ile Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Iowa eyalet savcıları imza attı.

Dava dilekçesinde, aşıyı zorunlu kılma yetkisinin federal hükümete değil eyaletlere ait olduğu savunularak, “Bu politika anayasaya ve hukuka aykırıdır, akıl dışıdır.” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, 4 Ocak’a kadar 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, iş yerlerinin bu tarihe kadar tüm çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmeleri, aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği, aksi takdirde 14 bin dolara kadar cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmişti.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti.

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ABD'de halen sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.

 

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#Koronavirüs#Zorunlu Aşı #ABD

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