MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu
GeriDünya ABD'de 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 19:09,Son Güncelleme:

ABD'de 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu
Abone Olgoogle-news

ABD'de 100 binden fazla kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşışı denemeleri için gönüllü oldu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Aşı denemeleri için 100 binin üzerinde gönüllü deneğimiz var.” dedi.

Fauci, ABD'li ilaç şirketi Moderna ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve son aşamaya hazır olan potansiyel koronavirüs aşısının 30 bin kişi üzerinde deneneceğini, farklı aşı denemeleri için de on binlerce gönüllü kişiye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından geliştirilen, ilk olarak 45 gönüllü üzerinde denenen ve son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği açıklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle