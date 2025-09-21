×
ABD'de 100 bin dolarlık vize ücretinden kimlerin etkileneceği belli oldu

#ABD#Vize Ücreti#H-1B Vizesi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, H-1B vizesine halihazırda sahip olanların yenileme işlemlerinde ücret ödemeyeceğini kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 100 bin dolarlık ücretin yeni başvuru yapacakları kapsadığını bildirdi.

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "H-1B" çalışma vizelerinin yükseltilen başvuru ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vize için belirlenen 100 bin dolarlık ödemenin yıllık değil, tek seferlik olacağını belirten Leavitt, "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek." ifadesini kullandı.

Leavitt, ücret düzenlemesinin yenilenen vizeleri kapsamayacağını, 100 bin doların sadece yeni başvurularda alınacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

H-1B VİZESİ İÇİN EK ÜCRET KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül'de imzalamıştı.

Kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı, bunun ülke ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilmişti.

