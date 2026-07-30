ABD ziyareti sonrası Zelenski’nin Patriot ısrarı

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ABD'den kışa kadar 300 Patriot füzesi talep ettiklerini dile getiren Zelenski, Başkan Donald Trump'ın kendisine yardımcı olma sözü verdiğini ancak ABD'nin bu füzelere İran savaşında ihtiyacının olduğunu söylediğini ifade etti. Öte yandan değişen savaş dinamiklerinin kendisinin ve Ukrayna'nın Trump nezdindeki konumunu güçlendirmeye yardımcı olduğunu kaydeden Zelenski "İlişkilerimiz çok daha iyi ve yapıcı. Eskisi gibi duygusal değil. Bunun iyi ve daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Haaretz'in iddiasına göre, aynı dönemde Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında resmi bir ikili görüşme gerçekleşmedi. Ukraynalı bir yetkili, ikili görüşme teklifinin ilk olarak Netanyahu'nun ofisinden geldiğini ancak İsrail tarafının daha sonra "program yoğunluğu ve kısıtlamalarını" gerekçe göstererek buluşmayı iptal ettiğini savundu. Bir başka kaynak ise talebin Zelenski'den gittiğini ancak İsraillilerin bu talebe yanıt vermeyerek süreci cevapsız bıraktığını öne sürdü.