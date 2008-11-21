ABD zayıflayacak Türkiye güçlenecek

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ABD istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal İstihbarat Konseyi, varolan mali krizin ulaşacağı boyutları da değerlendiren, "Küresel Eğilimler: 2025" başlıklı bir analiz hazırladı.



Raporda, gelecek 20 yılda ABD’nin ekonomik ve siyasal gücünün azalacağı, dünyada "tehlikelerin üreyeceği" ve gıda ile su kıtlaşırken, silahın bollaşacağı öngörüsü yer aldı. Rapora göre, gelecek 20 yıl "risklerle dolu olacak".



Yayım zamanı olarak, seçilmiş başkan Barack Obama’nın görevi devralmasının öncesinin tercih edildiği rapor özetle şu öngörüleri içeriyor:



2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen bugünkü uluslararası sistem, 2025’te tanınmaz duruma gelecek, servetin Batı’dan Doğu’ya tarihsel transferinin yapıldığı ve devlet olmayan unsurların giderek daha etkili olduğu bir sistem olacak.



ABD Doları zayıflayacak, "eşitler arasında birinci" durumuna gelecek.



Çin ve Hindistan, ABD ile birlikte çok kutuplu bir dünyada lider olacak. Rusya’nın potansiyeli belirsiz. Fakat Türkiye ve Endonezya’nın yükselişi gözlenecek.



İran ise dine dayalı yönetimden ayrılabilmesi durumunda yeni dünya düzeninde merkezi bir oyuncu durumuna gelebilecek.



Petrole dayalı enerji sistemi bitecek. "Güneş ve rüzgar" gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak.



Su, gıda ve enerji kıtlığı, çatışmaları körükleyecek. *Stratejik güç mücadelesi ticaret, yatırım ve teknolojik yenilikler alanına kayacak.