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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

ABD - Yunanistan arasında F-35 pazarlığı! 'Satmaya hazırız'

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ABD - Yunanistan arasında F-35 pazarlığı! 'Satmaya hazırız'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamak için sürekli silahlanmaktan bir türlü vazgeçmeyen Yunanistan bir kez daha ABD'yle pazarlığa başladı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ABD’nin Yunanistan’a F-35 tipi modern savaş uçakları satmaya hazır olduğunu söyledi.

Pyatt, Atina'da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, Yunanistan’ın bu konuda yatırım yapmaya karar vermesi durumunda F-35 savaş uçakları satma konusunda iş birliği yapmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Pyatt, "Yunanistan’a, hazır olduğunda F-35 satmak için hazırız." dedi.

Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarını hava kuvvetlerine katabilmesi için gerekli altyapıya ihtiyaç bulunduğunu ve bu nedenle uzun yıllar alacak bir süreç gerektirdiğini belirten Pyatt, bunun öncesinde Yunan hava kuvvetlerindeki 84 adet F-16 savaş uçağının Amerikan Lockheed şirketi tarafından Viper’e dönüştürülmesinin bu sürece yardımcı olacağını ifade etti.

ABD - Yunanistan arasında F-35 pazarlığı Satmaya hazırız

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Pyatt, ABD’nin Yunan donanması için önerdiği firkateynlerin Atina tarafından satın alınmasının da Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağını dile getirerek "Biz sadece metal satmıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD - Yunanistan arasında F-35 pazarlığı Satmaya hazırız
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Pyatt, Washington’ın bu görüşmeleri desteklediğini belirterek "ABD istikşafi görüşmelerin yörüngede kalmasını arzu ediyor. Şimdi top Ankara’nın sahasında." diye konuştu.

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