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ABD Yüksek Mahkemesi'nden flaş Guantanamo kararı

#Guantanamo Hapishanesi#ABD#El Kaide
ABD Yüksek Mahkemesinden flaş Guantanamo kararı

ABD Yüksek Mahkemesinin, hükümetin 11 Eylül saldırısından sonra Guantanamo hapishanesinde tutulan Ebu Zübeyde adlı mahkumun talep ettiği bilgilerin "devlet sırrı" kapsamında saklama hakkına dair argümanları dinleyeceği bildirildi.

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Yüksek Mahkeme, 11 Eylül saldırısından sonra CIA tarafından işkenceye maruz kalan ve halen ABD kontrolündeki Guantanamo hapishanesinde tutulan Ebu Zübeyde adlı mahkumun tutukluluk süreciyle ilgili talep ettiği bilgilerin "devlet sırrı" kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini görüşecek.

El Kaide’nin üst düzey üyesi olduğu iddiasıyla 2002'de tutuklanan Ebu Zübeyde’nin tutukluluk süreciyle ilgili bilgi alıp alamayacağı konusu davanın merkezinde yer alıyor.

Hükümet, sürece dair isim ve bilgilerin "devlet sırrı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dair argümanlarını Yüksek Mahkemeye aktaracak.

Zübeyde ve avukatı, iki eski CIA taşeronundan, Polonya’da tutulduğu ve işkence gördüğü CIA’e ait gizli evdeki tutukluluk sürecine dair bilgi almak istiyor.

Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin gizlilik talebine rağmen Guantanamo mahkumu Zübeyde’nin yanında yer alarak "devlet sırrı" olarak nitelendirilen bilgilerin ifşa edilip edilmeyeceğine Yüksek Mahkemenin karar vermesi gerektiğini açıkladı.

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Söz konusu dava, 11 Eylül saldırısının ardından CIA tarafından ABD’ye yönelik terör saldırıları hakkında istihbarat toplama amacıyla tasarlanan gözaltı ve sorgulama programına dair detayları gündeme getirdi.

CIA, program kapsamında başka ülkelerde gizli evler ve hapishaneler kurdu, söz konusu evlerde işkence olarak görülen aşırı sorgulama teknikleri kullandı.

Program kapsamına alınan ilk kişi olan Zübeyde, 2006'da Guantanamo’ya transfer edilmeden önce 4 yıl CIA’in gizli evinde tutuldu.
2014'teki Senato raporuna göre, Zübeyde, 80’den fazla kez suda nefessiz bırakılarak işkenceye maruz bırakıldı ve 11 gün tabut büyüklüğünde bir kutuda hapsedildi.

Zübeyde, CIA gizli evindeki sorgulamayı yürüttüğü düşünülen James Mitchel ve John "Bruce" Jessen adlı eski CIA taşeronlarından tutukluluk sürecine dair bilgi almak istiyor.

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#Guantanamo Hapishanesi#ABD#El Kaide