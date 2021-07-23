ABD: YPG ile ilişkimiz sürecek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda önceki gün “ABD’nin Türkiye Politikası” başlıklı oturum düzenlendi. Senatörler, S-400 hava savunma sistemlerinden Kabil havalimanına, Maraş açılımından Suriye’ye geniş bir yelpazede Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’a sorular yöneltti. Joe Biden yönetiminin Türkiye politikasını yansıtması açısından önemli olan oturumda öne çıkan başlıklar şöyle:

YPG İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye karşıtı lobilere yakınlığıyla bilinen Demokrat Partili Komisyon Başkanı Robert Menendez, Türkiye’nin YPG dahil SDG güçlerine Washington’ın desteğine yönelik itirazlarını hatırlattı. Türkiye terör örgütü PKK ile YPG’yi tek bir örgüt olarak görüyor, ABD’nin bu örgütle işbirliğine karşı çıkıyor. Menendez’in sorusu üzerine Nuland, “Bu noktada aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaştık. SDG güçleri Suriye’de güvenliğin sağlanması ve IŞİD’e karşı savaşta değerlerini fazlasıyla kanıtladı” dedi. Nuland, Menendez’in “Aynı fikirde olmadığımızı kabul etmek, YPG de dahil olmak üzere Suriyeli Kürtlerle ilişkimizi sürdürmeye devam edeceğimiz anlamına mı geliyor” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.



S-400 MESELESİ

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunda ısrarcı olması sorulunca Nuland, kendisi ve birçok kişi için bir NATO üyesinin neden bu kadar çok şeyi riske atarak Rusya’dan silah aldığının anlaşılamaz olduğunu belirtti, sorununu aşmak için Türkiye’ye yollar sunmaya ve diyaloğa devam edeceklerini kaydetti. Nuland, Rusya’dan yapılacak herhangi yeni büyük silah alımlarının yaptırımları tetikleyebileceğinin Ankara’ya net şekilde bildirildiğini de söyledi.

YUNANİSTAN, LİBYA, KARABAĞ

Senatörlerin sorularını yanıtlarken, “Uzun vadeli istikrarı tehdit eden bölgesel çatışmalarda provokasyondan kaçınması için Türkiye’ye baskı yapıyoruz” ifadelerini kullanan Nuland, Dağlık Karabağ’da geçen yılki çatışmalarda Türkiye dahil üçüncü tarafların oynadığı rolün bölgesel gerilimi daha da arttırdığını öne sürdü. ABD’li müsteşar, Doğu Akdeniz krizinde Ankara-Atina arasında diyaloğun başlamasından memnuniyet duyduklarını; Libya’da 24 Aralık’ta yapılacak seçimlerden önce yabancı savaşçıların varlığının azaltılması konusunu da Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

MARAŞ AÇILIMINA TEPKİ

Nuland, Kıbrıs’ta kapalı Maraş’ın kısmen yerleşime açılması adımına ise tepki gösterdi. Türkiye ve KKTC’nin bu adımını kınadıklarını belirten Nuland, bunun BMGK kararlarının açık ihlali olduğunu savundu. Nuland, “ABD bu eylemi kışkırtıcı, kabul edilemez ve zararlı görüyor. Kararın geri alınması için çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Senatörler insan hakları ve hukukun üstünlüğü başlıklarında Türkiye’ye yönelik eleştirilerini sıralarken Nuland, Başkan Biden’ın, Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini hatırlattı. Nuland, ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon çalışanlarının “haksız yere” gözaltına alınmasının büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederken, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması için temaslarda bulunduklarını bildirdi.

HDP’YE ‘İKİNCİ PARTİ’ DEDİ

Konuşmasında HDP’nin kapatılması davasına değinen Menendez, HDP’den Türkiye’nin “ikinci büyük” siyasi partisi diye söz etti ve dava için “ABD’de Biden’ın Cumhuriyetçi Partiyi kapatmayı istemesi gibi bir şey” benzetmesini yaptı. Menendez, HDP’siz seçimlerin adil olmayacağını da söyledi.

OTURUMDAN SATIR BAŞLARI

* Nuland, iki ülke ilişkilerini ‘çok yönlü’ ve ‘karmaşık’ olarak niteledi.

* Nuland, Türkiye’nin NATO’ya katkısını “çok önemli” olarak tarif etti.

* Ekonomik işbirliğinin yıllık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi doğurduğunu anlatan Nuland, Türkiye’de 1700 ABD’li şirketin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

* ABD’nin Türkiye’ye sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının 2019-2020 yılları arasında yüzde 305 arttığını da kaydederek, bunun devam etmesi halinde Türkiye’nin doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendireceğini ve Rusya ve İran’dan boru hattı gazına olan bağımlılığı azaltacağını söyledi.

400 YPG’LİYE EĞİTİM

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ‘de 400 YPG’li teröriste silahlı eğitim verdi. Eğitim, Haseke’nin Abdülaziz Dağı’nda yapıldı. Üç ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerin son bulmasıyla birlikte, Abdülaziz Dağı’nda “mezuniyet töreni” düzenlendi. Törene terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG’nin elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bazı ABD’li komutanlar katıldı.

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