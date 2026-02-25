×
HABERLERDünya Haberleri

ABD Yönetimi’nden Huckabee telaşı: Onun kişisel görüşü

Güncelleme Tarihi:

#Mike Huckabee#İsrail#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin ‘Nil’den Fırat’a kadar uzanan bölgenin İsrail’in Tevrat’a göre hakkı olduğunu’ öne sürmesi Trump Yönetimi’ni hareketlendirdi. Hasar tespit çalışması için bölgedeki Arap ülkelerine ulaşan Amerikalı yetkililer, muhataplarına Mike Huckabee’nin söylemlerinin kişisel görüşlerini yansıttığını ve Washington yönetiminin politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini belirttiler.

Amerikalı muhafazakâr sunucu Tucker Carlson’a verdiği röportaj sırasında İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını da savunan Evanjelist vaiz Huckabee, İsrail’in istese bir günden daha az bir sürede tüm Gazzeli çocukları yok edebileceği iddiasıyla skandal sözler sarfetmişti. Aralarında Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da bulunduğu 17 Müslüman ve Arap ülke ile kurumlar Huckabee’nin sözlerini kınayan açıklama yapmıştı. Politico haber sitesine konuşan Amerikalı bir diplomat, bu sözlerin İsrail’i Ortadoğu’ya entegre etme hedefine de hizmet etmediğini belirtti.

