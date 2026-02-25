ABD Yönetimi’nden Huckabee telaşı: Onun kişisel görüşü

Haberin Devamı

Amerikalı muhafazakâr sunucu Tucker Carlson’a verdiği röportaj sırasında İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını da savunan Evanjelist vaiz Huckabee, İsrail’in istese bir günden daha az bir sürede tüm Gazzeli çocukları yok edebileceği iddiasıyla skandal sözler sarfetmişti. Aralarında Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da bulunduğu 17 Müslüman ve Arap ülke ile kurumlar Huckabee’nin sözlerini kınayan açıklama yapmıştı. Politico haber sitesine konuşan Amerikalı bir diplomat, bu sözlerin İsrail’i Ortadoğu’ya entegre etme hedefine de hizmet etmediğini belirtti.