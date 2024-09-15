ABD ‘Yok’ dedi ama Rusya füze izninin çıktığını var saydı

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‘PİŞMAN OLACAKLAR’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Onların Washington’da ne söyledikleri bizim için önemli değil. Biz bundan böyle müşterileri Ukrayna’ya Batı yapımı füzelerle Rusya topraklarını vurma izni verdikleri gerçeğinden hareket ediyoruz. Büyük risk üstlendiklerini bilmeliler. Sözümüz sadece ABD ve İngiltere’ye değil, Ukrayna’nın arkasında duran tüm Batılı devletlerini kastediyoruz. Son derece tehlikeli gerilimi tırmandırma politikası çok kötü sonuçlanabilir. Devlet Başkanı Putin geçenlerde Rusya’nın bu konuda net tavrını ortaya koymuştu. Biz her türlü gelişmeye hazırız ve cevabımız pişman edici olacak” dedi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya’ya net bir mesaj gönderdi. Biden, “Şurası açık ki, bu savaştan (Rusya lideri) Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak” dedi. Biden, Ukrayna’nın direncini ve uluslararası destekle zafer elde edeceğini vurguladı. Ancak ikiliden Batılı füzelerle Rusya’nın vurulmasına izin çıktığına dair bir açıklama gelmedi.

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KIRBY: İZİN YOK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Ukrayna’nın uzun menzilli füze kullanımıyla ilgili bir politika değişikliği olmadığını belirtti. Kirby, “Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesine yönelik yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı. Batı’dan gelen açıklamalara rağmen önümüzdeki haftalarda New York’ta toplanacak BM Genel Kurulu toplantısı sırasında füze kullanımıyla ilgili tartışmanın sürmesi bekleniyor.

ABD ROMANYA’YA F-35 SATIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı NATO müttefiki Romanya’ya 7.2 milyar dolar değerinde F-35 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu. ABD Kongresi tarafından da onaylanması gereken sözleşme, Romanya’ya Lockheed Martin üretimi 32 adet F-35A savaş uçağı ve ilgili ekipman satılmasını öngörüyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Önerilen bu satış, Avrupa’da siyasi ve ekonomik istikrar için önemli bir güç olan bir NATO Müttefikinin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecektir” denildi. ABD, S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle NATO üyesi Türkiye’yi F-35 projesinden çıkarırken diğer NATO ülkeleri ve İsrail’e yönelik satışlarını sürdürüyor.