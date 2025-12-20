×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Yeşil Kart’ı süresiz askıya aldı

Güncelleme Tarihi:

#Göç Politikası#Yeşil Kart#Donald Trump
ABD Yeşil Kart’ı süresiz askıya aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, göç politikası kapsamında atılan sert adımlara bir yenisini ekledi.

Haberin Devamı

‘Green Card’ (Yeşil Kart) olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV1) programı süresiz olarak askıya alındı. Trump yönetimi karara gerekçe olarak, suikaste uğrayan MIT profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin Yeşil Kart sahibi olmasını gösterdi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem X hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, Trump’ın talimatı üzerine “daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak” amacıyla programın durdurulması emrini verdiğini duyurdu. Öte yandan 2025 yılında Yeşil Kart almaya hak kazanan sadece 38 Portekizliden biri olan Valente, yine önceki gün Massachusetts’te bir depoda intihar etmiş olarak bulundu.

Yabancı ülke vatandaşlarına her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturum izni verilen Yeşil Kart uygulamasına bu yıl yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuştu.

Gözden KaçmasınAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Göç Politikası#Yeşil Kart#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!