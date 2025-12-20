ABD Yeşil Kart’ı süresiz askıya aldı

Haberin Devamı

‘Green Card’ (Yeşil Kart) olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV1) programı süresiz olarak askıya alındı. Trump yönetimi karara gerekçe olarak, suikaste uğrayan MIT profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin Yeşil Kart sahibi olmasını gösterdi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem X hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, Trump’ın talimatı üzerine “daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak” amacıyla programın durdurulması emrini verdiğini duyurdu. Öte yandan 2025 yılında Yeşil Kart almaya hak kazanan sadece 38 Portekizliden biri olan Valente, yine önceki gün Massachusetts’te bir depoda intihar etmiş olarak bulundu.

Yabancı ülke vatandaşlarına her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturum izni verilen Yeşil Kart uygulamasına bu yıl yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuştu.