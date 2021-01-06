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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 20:45 | Son Güncelleme:

ABD yeniden karıştı! Trump destekçileri ile polis arasında arbede çıktı

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ABD yeniden karıştı! Trump destekçileri ile polis arasında arbede çıktı
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ABD'de Başkan Donald Trumpın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Göstericilerden 6'sının gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim oylarının sayılmasına karşı çıkan Trump destekçilerinin düzenlediği protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Freedom Plaza önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'a destek ve oyların çalındığına ilişkin sloganlar attı. Yerel medya, göstericilerden 6'sının arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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