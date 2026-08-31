ABD yeniden İran'ı vurdu! Tahran füzeleri ateşledi: Korku ve dehşetle bekleyin

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralıların olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lark Adası'nın "Amerikan-siyonist düşman" tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu kişilerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilirken, İran'ın saldırıya karşılık vereceği bildirildi.

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Açıklamada, saldırının ABD ve İsrail'in bölgede yaşadığı öne sürülen itibar kaybı ve iç sorunlar nedeniyle "kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" amacı taşıdığı savunuldu.

İRAN'DAN ABD'YE: KORKU VE DEHŞETLE BEKLEYİN

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Azizi, ABD'nin İran'ın Lark Adası'na düzenlediği saldırıya ilişkin, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" ifadelerini kullandı.

Azizi, İngilizce mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" dedi.

İRAN'DAN BÖLGEDE FÜZE SALDIRILARI

İran basını, Lark Adası'na yönelik saldırının ardından bölgedeki hedeflere füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden patlama sesleri geldiğini aktardı. Seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı yönüne yapılan atışlardan kaynaklandığı belirtildi.

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Devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediğine ilişkin bilgileri duyurdu.

İran devlet televizyonu, ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru füzelerin fırlatıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, Lark Adası'na yönelik saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen misilleme operasyonunda Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu belirtildi.

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Saldırılarda üslerde bulunan "teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların" hedef alındığı ve "ağır hasar" meydana geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin" sonuç vermeyeceği savunularak, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı da ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ileri sürdü.

ÜRDÜN 8 FÜZEYİ ENGELLEDİ

Ürdün ordusu ise ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

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Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 8 füzeyi imha ettiğini bildirdi.

Sözcü, füzelerin vatandaşlar veya mülkler açısından herhangi bir tehdit oluşturmadan etkisiz hale getirildiğini belirtti. Müdahalenin "angajman kurallarına" uygun şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden sözcü, operasyonun ülke hava sahasını koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını ifade etti.

Füzelerin kaynağına ilişkin bilgi vermeyen sözcü, Ürdün ordusunun tüm birimleriyle görevini sürdürdüğünü belirterek, "ülkeyi, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" söyledi.

PEZEŞKİYAN: SALDIRGANLARA KARARLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, "Biz savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı karşısında da sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz. Bölgedeki istikrarsızlık ve huzursuzluk hiçbir ülkenin çıkarına değildir ve herkes için zorluklar yaratacaktır" dedi.

İRAN: ABD İHA'SINI DÜŞÜRDÜK

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasında, uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı.

BAE'DEKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN YASA DIŞI GEÇMEYE ÇALIŞAN SÜPER TANKER MAYINLARA ÇARPARAK ALEV ALDI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalışan bir süper tanker, iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu." ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de benzer olacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından çıkarılan geçiş ve seyrüsefer düzenlemelerine uymak zorunludur. Denizcilik şirketleri, çocuk katili ABD ordusunun provokasyonlarına aldanmamalı ve gemilerinin mürettebatının mallarını ve canlarını gereksiz yere tehlikeye atmamalıdır." denildi.

TRUMP'TAN YAPAY ZEKA PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka tarafından oluşturulan bir videoyu Truth Social hesabından paylaştı.

Trump, görüntüleri paylaşırken "Hark Adası bir moloz yığınına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.