ABD yeni yıla sokak partileri ile girdi!

ABD’de yeni yıl etkinlikleri kapsamında birçok sokak partisi düzenlendi. Yeni yıl kutlamalarının simgesi haline gelen New York Times Meydanı’nda gerçekleşen parti etkinlikleri bu sene Covid-19’a karşı arttırılan önlemlerle gerçekleşti.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından yapılan açıklamada, “Herkese ileriye dönük hareket ettiğimizi ve tüm dünyaya New York şehrinin bunu yenmek için savaştığını göstermek istiyoruz” dedi.Sokak partisine katılmak isteyenlere aşı ve maske şartı da konulurken, geleneksel olarak her yıl yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı partiye bu sene 15 bin kişi katıldı.New York’ta düzenlenen partilere rağmen Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Boston gibi şehirlerde halk katılımı ile gerçekleşecek büyük kutlamaların iptal edildiği öğrenildi.Geçtiğimiz yıllarda, Covid-19 salgını nedeniyle geleneksel sokak kutlamaları gerçekleşmemişti.