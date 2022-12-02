ABD yeni silahını tanıttı: Çin ve Rusya tehdidi ile yüzleşebilecek kabiliyete sahip

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B-21 Raider, 30 yıl aradan geliştirilen son teknoloji bombardıman uçağı olarak tanıtıldı. Programın, California'daki bir Palmdale Hava Kuvvetleri tesisinde yapılan törende, savaş uçağının yalnızca grafik görselleri yayınlandı. Raider'ın sonunda yerini alacağı bombardıman uçağı, B-2 Spirit'e benzediğini görüldü.

Raider'ı inşa eden Northrop Grumman CEO'su Kathy Warden, “Raider, B-2'ye benzese de içine girdiğinizde benzerliklerin sona eriyor. Dahili olarak çalışma şekli, B-2'ye kıyasla son derece gelişmiş bir uçak çünkü teknoloji, artık B-21'in yazılımına ekleyebileceğimiz bilgi işlem yeteneği açısından çok gelişti." dedi. Warden, adını Tokyo üzerindeki 1942 Doolittle Baskınından alan B-21 Raider'ın menzilini artırmak için B-2'den biraz daha küçük olacağını açıkladı.

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Fotoğraf: Northrop Grumman

'DUYACAKSIN AMA GÖREMEYECEKSİN’

Savunma analistleri diğer değişikliklerin muhtemelen, bombardıman uçağının tespit edilmesini zorlaştırmak için kaplamalarda kullanılan gelişmiş malzemelerin elektronik muhabereyi kontrol etmenin yeni yollarını içerdiği, böylece bombardıman uçağının düşman radarlarını taklit edip başka bir nesne olarak kendini gizleyebildiğini söyledi. Öte yandan B-21'in karşılaşacağı erişim engelleme, alan engelleme sistemlerini yenmesini sağlamak için yeni üretim teknikleri ve malzemeleri kullandığı belirtildi.

Warden, "Düşük görünürlükten bahsettiğimizde, bu inanılmaz derecede düşük görünürlüğe işaret ediyor. Duyacaksın ama gerçekten görmeyeceksin."diyerek uçağın görünmezliğine dikkat çekti.

ÇİN VE RUSYA TEHDİDİ VURGUSU





Pentagon , Çin'in 2035 yılına kadar 1.500 nükleer silaha sahip olma yolunda olduğunu ve hipersonik, siber savaş, uzay yetenekleri ve diğer alanlardaki kazanımlarının ABD ulusal güvenliğine ve özgür ve açık uluslararası sisteme en önemli ve sistemik meydan okuma olarak tanımlamıştı.

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ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Deborah Lee James, " 21. yüzyılda bir gün Çin ve Rusya'dan karşı karşıya gelme tehdidi gibi çok daha karmaşık tehditleri üstlenmemize izin verecek yeni bir bombardıman uçağına ihtiyacımız vardı. B-21 Raider çok daha zorlu tehditlerin üstesinden gelebilir." diye konuştu.

TESTLERİ SİMÜLATÖRLER İLE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞİYOR

Altı B-21 Raider’ın 100 adet üretim siparişinin ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlandığı biliniyor.

Raider ilk uçuşunu 2023’ten sonra yapması bekleniyor. Ancak Warden, Northrop Grumman'ın gelişmiş bilgi işlem kullanarak Raider'ın performansını, dijital bir ikizi kullanarak test ettiğini söyledi.