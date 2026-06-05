ABD yeni hedefini seçti! Trump resmen duyurdu: İran ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Küba’ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, Küba’daki mevcut yönetimin ciddi bir kriz içinde olduğunu savunurken, ABD’nin ilerleyen dönemde bu ülkeye yönelik politikalarına ağırlık vereceği mesajını verdi.

Washington yönetiminin açıklamaları, ABD Hazine Bakanlığının Küba’nın üst düzey yöneticilerini ve bazı aile üyelerini hedef alan yeni yaptırım kararlarını duyurmasının ardından geldi. Yeni yaptırımlar, adada enerji ablukası nedeniyle derinleşen elektrik kesintileri ve gıda kıtlığının ardından Havana yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

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"KÜBA'DA KISA BİR MOLA VERECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Küba’daki yönetimin neredeyse “tamamen çöktüğünü” savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediğini ifade etti. ABD lideri, “Orası bir nevi çökmüş durumda. İran ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba’da) kısa bir mola vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e karşı ABD’nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu. Açıklamalar, Washington yönetiminin Havana’ya yönelik baskı stratejisinde yeni bir aşamaya işaret etti.

KÜBA YÖNETİMİNE YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanlığı, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve hukuk danışmanı Manuel Anido Cuesta ile eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis yaptırım listesine eklendi.

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Associated Press’in (AP) haberine göre, yaptırımlar kapsamında, listedeki isimlerin ABD’deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşları ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yeni yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik ambargoları genişleten kararnameyi imzalamasının ardından geldi. Ocak ayında Venezuela’da Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından ABD’nin Küba’ya karşı başlattığı enerji ablukası, ada ülkesinde ciddi elektrik kesintilerine, gıda kıtlığına ve ekonomik krize yol açmıştı.

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Washington yönetiminin attığı bu son adımın, eski lider Raul Castro’ya yöneltilen suçlamaların ardından Havana hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor. Trump, Küba’da rejim değişikliği söylemlerini alevlendirdi; zira Küba liderliğinin ekonomisini Amerikan yatırımlarına açmaması ve ABD düşmanlarını ülkeden çıkarmaması halinde “dostane bir devralma” gerçekleştireceğine söz vermişti.

Kübalılar, Havana'daki bir benzin istasyonunda yakıt almak için kuyrukta bekliyor.

RUBIO’DAN TRUMP’IN POLİTİKASINA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın tercihinin adanın sosyalist liderliğiyle bir anlaşmaya varmak olduğunu ancak ABD’nin adanın mevcut hükümetiyle diplomatik bir çözüme ulaşabileceğinden şüphe duyduğunu söylemişti. Kübalı göçmen bir aileden gelen Rubio, Trump yönetiminin Havana’ya yeni yaptırımlar uygulama kararını savunmuştu.

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Rubio’nun desteklediği bu yaptırımların en büyüğü, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri tarafından işletilen bir ticari holding olan Grupo de Administracion Empresarial SA’ya yönelikti. Yeni yaptırımlar Küba hükümeti üzerindeki baskıyı artırıyor, ancak ABD’nin devlet veya hükümet başkanlarına ve akrabalarına yaptırım uygulaması ilk kez gerçekleşmiyor.

ABD, 2000’li yılların başlarında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ve eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’ye yaptırımlar uygulamış, daha yakın zamanda ise eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef almıştı.