ABD Yemen’e bomba yağdırdı! Trump, Husilere 'zamanınız doldu' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husi isyancılara yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Trump, göreve başladıktan birkaç hafta sonra, selefi Joe Biden’ın Husileri terör örgütü listesinden çıkaran kararını iptal etmiş; Pentagon’a “Yemen’e yönelik askeri operasyona hazırlanma talimatı” vermişti.

‘ABD UÇAK GEMİSİNİ VURDUK’

Dün sabaha kadar süren yaklaşık 40 hava saldırısında çoğunlukla başkent Sana’nın kuzeyindeki Saada ili hedef alındı. Saada’da yaklaşık 12 saldırı bildirildi. Husi medya kuruluşlarına göre, en ölümcül saldırı Kahza ilçesinde gerçekleşti. ABD savaş uçakları iki konut binasını hedef aldı ve en az 15 kişiyi öldürdü. Husi yetkililer, “Sana, Saada, El-Bayda ve Rada’ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin öldüğünü ve 101 kişinin yaralandığını” bildirdi. Yerel medyada yer alan görüntülerde hastane acil servisinde tedavi görenler arasında çocukların ve bir kadının da olduğu görüldü. Husilerin siyasi bürosu, saldırılara karşılık vereceklerini ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini bildirirken, dün gece ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman’a saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman’ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.





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SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Cumartesi gecesi sosyal medya hesaplarından Husilere yönelik bir açıklama paylaşan Trump, Husi saldırılarının “ABD ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal olduğunu ve aynı zamanda masum hayatları riske attığını” belirtti. “Tüm Husi teröristlerine: Süreniz doldu. Saldırılarınız durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cinnet üzerinize yağacak. Amacımıza ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız” ifadeleriyle de saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Axios haber sitesine konuşan ABD’li kaynaklar, Başkan’ın saldırı planını cuma günü onayladığını ve İsrail’i bilgilendirdiğini belirtti. Kaynaklar, saldırıların önümüzdeki haftalarda artarak devam etmesinin beklendiğini de aktardı.

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YENİDEN BAŞLAMA TEHDİDİ

İran destekli isyancılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten bu yana Filistinlilere destek amacıyla İsrail topraklarına ve Kızıldeniz’i kullanan ticari gemilere yönelik saldırılar düzenliyordu. Grup, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze ateşkesinin ardından saldırılarına ara verdiklerini açıklamıştı. Ancak ateşkes anlaşmasını uzatmak için yapılan Hamas-İsrail müzakerelerinden sonuç çıkmaması ve İsrail Gazze’ye insani yardım sevkiyatını askıya alması üzerine Husiler, “operasyonlarını yeniden başlatacaklarını” açıklamıştı. İki hafta önce Kızıldeniz’de bir ABD insansız hava aracının Husiler tarafından düşürülmesinin ardından, ABD lideri Trump, Pentagon’a “saldırı hazırlıklarını hızlandırma” talimatı verdi.

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‘SEN DE İSRAİL’İ BIRAK’

ABD saldırıları ayrıca Husileri destekleyen İran’a baskı yapma amacı taşıyor. Trump, Husilerin eylemlerinden dolayı İran’ı “tamamen sorumlu” tutacaklarını belirtti. Hafta başında İran’a “yeni bir nükleer anlaşma konusunda müzakereye başlanmazsa askeri seçeneklerin masada olduğu” mesajını gönderen ABD lideri, “Husi teröristlerine desteğiniz derhal sona ermeli. Eğer devam ederseniz, Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve bu konuda nazik olmayacağız” açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’a “İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun” sözleriyle cevap verdi. Yemen saldırılarına İran Devrim Muhafızları’ndan da tepki geldi. “Yemenliler, kendi bağımsız ulusal politikalarına sahiptir” diyerek Kızıldeniz saldırılarına destek vermediklerini öne süren Devrim Muhafızları komutanlarından Hüseyin Selami, “İran savaş açmayacak ancak her türlü tehditle mücadele edecek ve daha sert karşılık verecek” açıklamasında bulundu.

BİLGİ NOTU

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Husiler, Ekim 2023’te İsrail topraklarını ve Kızıldeniz’deki ticari gemileri hedef alan saldırılar başlattı. Joe Biden yönetimi, Aralık 2023’te Husilere karşı uluslararası bir koalisyon oluşturdu. O zamandan beri Yemen’deki Husi hedeflerine sayısız saldırı gerçekleştirildi, ancak Husiler etkili şekilde durdurulamadı.