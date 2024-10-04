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ABD: Yemen'de 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İsrail#İran
ABD: Yemende 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 23:22

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu” denildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırıları devam ederken, ABD de Yemen'deki İran destekli Husileri hedef alıyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “CENTCOM güçleri, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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#ABD#İsrail#İran

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