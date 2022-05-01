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ABD yasta... Kasırganın peşine düşen 3 üniversite öğrencisi öldü!

#ABD#Kasırga#Trafik Kazası
ABD yasta... Kasırganın peşine düşen 3 üniversite öğrencisi öldü

ABD'de bir kasırgayı incelemek için yola düşen üç üniversite öğrencisi trafik kazası geçirdi. Yaşları 19 ila 22 arasında değişen 3 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybetti.

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ABD, kasırganın peşinden giden üniversite öğrencilerinin ölümünün şokunu yaşıyor.

Kansas'ın bazı bölgelerini etkisi altına alan kasırgayı incelemek için yola çıkan üniversite öğrencileri dönüş yolunca trafik kazası geçirdi.

Polis, 22 yaşındaki Drake Brooks, 20 yaşındaki Nicholas Nair ve 19 yaşındaki Gavin Short'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD yasta... Kasırganın peşine düşen 3 üniversite öğrencisi öldü

Oklahoma Üniversitesi meteoroloji öğrencisi olan Brooks, Nair ve Short bir minivan ile incelemelerinin ardından evlerine dönüyordu.

Oklahoma Üniversitesi kaza sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Üç öğrencimizin trajik ölümünü öğrenince yıkıldık. Her biri topluluğumuzun değerli ve sevilen üyeleriydi.'

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ABD yasta... Kasırganın peşine düşen 3 üniversite öğrencisi öldü

HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan meteoroloji öğrencilerinin peşine düştükleri kasırga Kansas'ın bazı bölgelerinde hayatı felç etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, kasırga nedeniyle yüzlerce ev hasar gördü, 15 binin üzerinde kişi ise elektriksiz kaldı.

Can kaybına neden olmayan kasırga nedeniyle yaralananların tedavilerinin sürdüğü, durumu ciddi kimsenin ise bulunmadığı açıklandı.

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#ABD#Kasırga#Trafik Kazası

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