ABD yasta... Kasırganın peşine düşen 3 üniversite öğrencisi öldü!

Haberin Devamı

ABD, kasırganın peşinden giden üniversite öğrencilerinin ölümünün şokunu yaşıyor.

Kansas'ın bazı bölgelerini etkisi altına alan kasırgayı incelemek için yola çıkan üniversite öğrencileri dönüş yolunca trafik kazası geçirdi.

Polis, 22 yaşındaki Drake Brooks, 20 yaşındaki Nicholas Nair ve 19 yaşındaki Gavin Short'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oklahoma Üniversitesi meteoroloji öğrencisi olan Brooks, Nair ve Short bir minivan ile incelemelerinin ardından evlerine dönüyordu.

Oklahoma Üniversitesi kaza sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Üç öğrencimizin trajik ölümünü öğrenince yıkıldık. Her biri topluluğumuzun değerli ve sevilen üyeleriydi.'

Haberin Devamı

Öte yandan meteoroloji öğrencilerinin peşine düştükleri kasırga Kansas'ın bazı bölgelerinde hayatı felç etti.

New York Post'ta yer alan habere göre, kasırga nedeniyle yüzlerce ev hasar gördü, 15 binin üzerinde kişi ise elektriksiz kaldı.

Can kaybına neden olmayan kasırga nedeniyle yaralananların tedavilerinin sürdüğü, durumu ciddi kimsenin ise bulunmadığı açıklandı.