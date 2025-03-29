ABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararı

Haberin Devamı

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi.

Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıklayan Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

İki sayfalık kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

VİZE İPTALİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'a Öztürk'ün vizesinin iptal edilme gerekçesinin tam olarak ne olduğunu, sadece İsrail'i eleştirdiği için mi vizesinin iptal edilip edilmediği açıklandı.

Bruce, "Mahkemelerce karara bağlanacak bir süreç hakkında konuşmayacağım." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuya ilişkin daha önce açıklama yaptığını anımsatan Bruce, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığının Öztürk'ün suç işlediğini düşündüğünü ve bu nedenle mahkemeye sevk ettiğini kaydetti.

Bruce, benzer durumlar hakkında da yorum yapmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

KONGRE ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'li Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan 30 civarında Kongre üyesi, Öztürk'ün gözaltına alınması konusunda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile ICE Direktör Vekili Todd Lyons'a hitaben mektup yazdı.

Elizabeth Warren ve Bernard Sanders gibi tanınmış senatörlerin de imza attığı mektupta, "Yönetim, bu ülkenin yasal sakinlerini yalnızca siyasi görüşlerini ifade ettikleri için derhal gözaltına almamalı ve sınır dışı etmemelidir. Gözaltına alınmasını ve statüsünün iptalini haklı çıkaracak ikna edici deliller olmadığı sürece, Öztürk'ün serbest bırakılmasını ve vizesinin geri verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Kongre üyeleri mektupta, Öztürk'ün davası hakkında "tam bir yargılama" talep ederken, ICE biriminin yasal statüye sahip üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına yol açan politikası hakkında cevap beklediklerini belirtti.

Haberin Devamı

AMERİKAN SİVİL ÖZGÜRLÜKLER BİRLİĞİ DE ÖZTÜRK'ÜN SALIVERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Ayrıca Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) de paylaştığı basın bildirisinde, Öztürk'ün ABD Anayasası'na aykırı şekilde gözaltına alındığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose imzalı bildiride, "Rümeysa Öztürk'ün hukuka aykırı tutuklanması ve gözaltına alınması, bu yönetimin konuşmayı susturma çabalarının bir başka tırmanışıdır. Göçmenlik statüsüne bakılmaksızın hiç kimse siyasi görüşleri nedeniyle ceza olarak tutuklanamaz, gözaltına alınamaz veya sınır dışı edilemez." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, Öztürk'ün, "önceden haber verilmeden Massachusetts'ten çıkarılmaması yönünde alınmış bir mahkeme emrine rağmen, avukatına bile bildirim yapılmadan Louisiana eyaletine götürüldüğü" kaydedildi.

Haberin Devamı

Bildiride ayrıca, Massachusetts Bölgesi Federal Mahkemesinden, Türk öğrencinin "derhal, gözaltına alındığı eyalete geri gönderilmesi ve gözaltından serbest bırakılması" talep edildi.