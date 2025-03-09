ABD yardımı kesti Rusya’ya gün doğdu: Ukrayna cephede can çekişiyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımıyla uydu istihbarat verileri aktarımını durdurması üzerine Ukrayna ordusu cephede ciddi problemler yaşamaya başladı.

GERİ Mİ ÇEKİLECEK

Önceki gece Ukrayna’nın işgal ettiği Rusya’nın Kursk bölgesinde geniş çaplı harekat başlatan Rus birliklerinin 10 bin Ukrayna askerini kuşatma altına almak üzere oldukları aktarıldı. Kursk bölgesinde yaşanan kritik gelişme üzerine Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin önümüzdeki iki gün içinde Rusya’nın Kursk bölgesinden geri çekilme emri vereceği söyleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Viktorovka, Nikolayevka ve Staraya Soroçine yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurdu. Neredeyse Ukrayna sınırına kadar ilerleyen Rus birliklerin stratejik önemdeki Suca şehrini ablukaya aldığı belirtildi. Suca şehrinde Rus Gazprom şirketinin Avrupa istikametinde doğalgaz gönderdiği pompa istasyonu bulunuyor.

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DONETSK’E İSKENDER FÜZESİ

Trump kararları ardından Ukrayna açısından ikinci trajik gelişme Donetsk bölgesinde yaşandı. Erken uyarı sisteminin çalışmaması nedeniyle Rusya’nın fırlattığı iki “İskender-M” tipi balistik füze Dobropolye kasabasında sivil yerleşim bölgesini vurdu. Ukrayna Acil Durum Bakanlığı, beş katlı dört apartmanın etkilendiği hava saldırısında aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 sivilin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ZELENSKİ’DEN YENİ ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Dün gece Dobropolye kasabasına yönelik Rusların füze saldırısı hedef ve planlarının değişmediğini gösteriyor. Halkımızın hayatını korumak için hava savunmamızı güçlendirmemiz gerek. Saldırılarını sürdüren Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı. Rus ordusu Donetsk’in yanı sıra Karadeniz kıyısında yer alan Ukrayna’nın peş peşe üçüncü gece füze ateşine tuttu. Saldırıda elektrik dağıtım trafoları ve doğalgaz dağıtım istasyonu zarar gördü.

TRUMP: PUTİN İLE ANLAŞMAK DAHA KOLAY

Oval Ofis’te önceki gün gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile çalışmayı Ukrayna ile çalışmaktan “daha kolay” bulduğunu ve Rusya lideri Vladimir Putin’in “savaşı sona erdirmek istediğini” söyledi. Trump, “Açıkçası Ukrayna ile anlaşmayı daha zor buluyorum. Ve kartlar da onlarda değil. Nihai bir çözüme ulaşmak açısından Rusya ile anlaşmak daha kolay olabilir” dedi. Trump, ABD’nin Kiev’e yaptığı istihbarat paylaşımı ve askeri yardımı kesmesinden günler sonra Rusya’nın Ukrayna’ya büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatmasının ardından Putin’in “herkesin yapacağını yaptığını” söyledi.

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ABD ALMANYA’DAKİ ASKERLERİNİ MACARİSTAN’A ÇEKECEK

İngiliz The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Amerikan askerlerini Almanya’dan çekmeyi düşündüğünü iddia etti. Askerlerin Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen Rusya’ya yakın tavır içinde olan Macaristan’a kaydırılacağı öne sürülüyor. Telegraph gazetesine konuşan yönetime yakın kaynaklar, Avrupa’nın savunma kapasitesine daha fazla katkıda bulunması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunan ABD Başkanının, kıtanın “savaş için bastırmasından” giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Perşembe günü Brüksel’de yapılan acil AB zirvesinde Macaristan başbakanı Viktor Orban, diğer tüm üye devletler tarafından imzalanan Ukrayna’ya destek taahhüdünü veto etmişti.