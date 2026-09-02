ABD yaptırımı eğitime uzandı! İranlı gençlere sınav engeli

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ABD’nin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikası eğitim alanına uzandı. Washington yönetimi, İran ekonomisini hedef alan yeni yaptırımların yanı sıra Amerikan üniversiteleri ve kuruluşlarının İran’la yürüttüğü bazı eğitim faaliyetlerine verilen izinleri de süresiz olarak askıya aldı. Kararlar, İranlı öğrencilerin yurtdışında eğitim planlarını doğrudan etkiliyor.

SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

Yaptırım kararının ilk somut sonuçlarından biri TOEFL ve GRE sınavlarında görüldü. ABD merkezli sınav kuruluşu ETS, İran’da dünya genelindeki üniversitelere başvurularda kullanılan TOEFL ve GRE sınavlarını durdurdu, önceden alınmış randevuları da iptal etti. Kurum, kararın ABD yaptırım yasalarına uyum kapsamında alındığını açıkladı. İran vatandaşlarının sınavlara ülke dışında girebileceği belirtildi.

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ABD merkezli eğitim teknolojisi şirketi Duolingo da benzer bir adım attı. Şirket, 1 Eylül’den itibaren İran’da sınava girenlerin yanı sıra İran hükümeti tarafından verilmiş kimlik kullananların Duolingo English Test’e giremeyeceğini duyurdu. Uygulama, İran dışında yaşayan ancak İran kimliği kullanan kişileri de kapsıyor.

TÜRKİYE’YE GELİYORLAR

Kararlar, İran’dan ayrılmak, yurtdışında üniversite okumak, burs ve araştırma programlarına katılmak veya daha iyi iş bulmak isteyen gençleri etkiliyor. Bazı İranlılar sınava girebilmek için Türkiye, Ermenistan ya da bölgedeki başka ülkelere gitmek zorunda kalabileceklerini söylüyor. Bu durum, zaten zorlanan İran ekonomisinde ek maliyet anlamına geliyor.

GENÇLER TEPKİLİ

Eğitim alanındaki kararlar, Washington’ın daha geniş yaptırım operasyonunun parçası. “Operation Economic Outcast” kapsamında havacılık, dijital varlıklar, altın, deniz taşımacılığı ve teknoloji sektörlerine yönelik yaptırımlar genişletildi. ABD yönetimi, İran hükümeti ve Devrim Muhafızları’nı ekonomik açıdan sıkıştırarak Tahran’ın politikalarını değiştirmeyi amaçlıyor.

İranlı gençler ise karara tepkili. 25 bin kişinin bulunduğu bir TOEFL Telegram grubunda öğrencilerin sınavların durdurulması nedeniyle endişe ve öfke yaşadığı aktarılırken, bazı kullanıcılar kısıtlamaların kaldırılması için imza kampanyaları başlattı. Bazıları da Duolingo’nun uygulama mağazalarındaki puanını düşürerek şirkete tepki gösterdi. Öğrenciler, hükümetle bağlantıları olmadığı halde yalnızca İran vatandaşı oldukları için engellendiklerini savunuyor. İran’ın Bilim Bakanı Hüseyin Simai Sarraf ise ABD’nin yeni yaptırım kısıtlamalarını “taş devri davranışı” diye nitelendirdi, “Düşmanın amacı, yaptırımlarla bizi teslim olmaya zorlamak” dedi.

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ABD’DEN YENİ SALDIRILAR

Bu arada ABD dün gece İran’a yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine operasyon başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu gerekçesiyle yeniden operasyonların başlatıldığı” ifade edildi. ABD ordusunun açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan’a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Keşm Adası’ndaki bir balık yemi fabrikasının vurulduğu, Sirik’te bir limanın hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca Ciroft şehrindeki bir havaalanına saldırı düzenlendiği bildirildi.

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TRUMP: MİSİLLEME YAPMAYIN

ABD Başkanı Donald Trump da İran ordusunun misilleme yapması halinde İran’a “daha büyük” saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda “ABD, şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor.” ifadelerini kullandı. Trump, saldırıları “büyük ve güçlü” olarak nitelendirirken, bu saldırıları İran’ın boğaza deniz mayınları yerleştirme girişimine karşılık misilleme olduğunu belirtti. Herhangi bir İran misillemesinin daha ağır yanıtla karşılaşacağını vurgulayan Trump, “Başarısız İran, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve yüksek düzeyde yeniden vurulacak. Bölgedeki savaş gemilerimiz hazır durumda” dedi.

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İRAN: PİŞMAN OLACAKLAR

İran ordusu ise ABD’nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Sardar Mohebi, X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik son saldırısından pişmanlık duyacağını ve “ağır cezayla” karşı karşıya kalacağını söyledi.

‘DİKKATLİ OLUN’ ÇAĞRISI

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği ile Katar Büyükelçiliği de vatandaşlarına Ortadoğu’daki gerginlik nedeniyle dikkatli olma uyarısında bulundu. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada, şu an Ortadoğu’da bulunan Amerikalıların daha dikkatli olması gerektiği ihtarı yapıldı. Ayrıca olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.