ABD yanıyor

COPLA MÜDAHALE

New York’ta önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden gösterilerde de polis ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda polisin kalabalığa copla müdahale ettiği görülürken, önceki gün bir polis aracının bariyerlerin önünde duran göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu bazı protestocular yaralandı. New York kentinin Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio, polis aracının protestocuların üzerine sürülmesinin soruşturulacağını, ancak orada bulunan polis memurlarının saldırıya uğradıkları için araçlarını bu şekilde sürdüklerini söyledi. De Blasio öte yandan polisin göstericilere orantısız güç kullandığını, bir kadın göstericinin gereksiz yere darp edildiğini kaydetti. Manhattan Union Meydanı civarındaki gösterilerde protestocular bazı polis araçlarının camlarını kırdı, sprey boya ile araçların üzerine sloganlar yazdı.

POLİS ARAÇLARI YAKILDI

Philadelphia’da şehir merkezinde önceki gün yaklaşık 3 bin kişi ile barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin daha sonra şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis yaralandı. Polis sözcüsünden yapılan açıklamada, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Los Angeles’ta yapılan gösterilerde de “Siyahilerin hayatı değerlidir” şeklinde slogan atan protestocuları polis cop ve plastik mermi kullanarak dağıttı. Florida’nın Tallahassee kentinde de bir sürücünün kamyonetini yolu kapatan göstericilerin üzerine sürmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı belirtildi.

ULUSAL MUHAFIZLAR

Olayların ilk patlak verdiği Minneapolis kentinde önceki gün sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı. Helikopterlerin uçuş yaptığı alanda polislerin çok sayıda biber gazı atmasının ardından göstericiler küçük gruplar halinde sokaklara dağılmaya başladı. Kentte konuşlandırılan 500 Ulusal Muhafız’ın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

25 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



ABD’nin Minneapolis kentinde geçen pazartesi akşamı polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesi sonrası New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde protesto gösterileri hafta sonu da devam etti. 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Göstericiler, Beyaz Saray önünde polisle karşı karşıya geldi.





NE OLMUŞTU



46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi akşamı dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken Derek Chauvin adlı bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmış, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı. Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Chauvin’in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağını açıklanmıştı.

GAZETECİ GÖZÜNDEN VURULDU

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu. Minneapolis’te protestoları takip eden foto muhabiri Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado’nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbede esnasında gözlüğünü düşürdüğü öğrenildi. Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını belirtti. Tirado’nun hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Kısa süre önce Minneapolis’ten yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve diğer iki gazeteci gözaltına alınmıştı. Olayın ardından CNN’in Başkanı Jeff Zucker’ın Minnesota Valisi Tim Walz’u aradığı, valinin gözaltı nedeniyle özür dilediği ortaya çıkmıştı.

GÖSTERİCİLERE OK ATMAYA KALKIŞTI



ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Brandon McCormick bir şahıs, trafikte aracından çıkarak, ok ve yayla göstericileri hedef almaya kalkıştı. Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre McCormick, “Siyahların hayatı önemlidir” sloganına tepki olarak “Bütün hayatlar önemlidir” diyerek ok ve yayını çıkardı. O sırada kendisini fark eden protestocular McCormick’i etkisiz hale getirdi. Sonradan yerel bir televizyon kanalına konuşan McCormick, kendisine arabada iki siyah erkeğin saldırdığını, ok ve yayını bu nedenle çıkardığını öne sürdü.

JOE BIDEN ŞİDDETİ KINADI

ABD’de Kasım 2020 seçimleri için Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadı. Biden, “Böylesi bir vahşeti protesto etmek doğru ve gereklidir ancak yakıp yıkmak, insanların hayatını tehlikeye atmak ve gereksiz şiddete başvurmak yanlış. Protesto eylemlerinin gösterilerin gerekçesini gölgede bırakmasına asla izin verilmemeli” ifadesini kullandı.

Washington Post’un yayınladığı son ankete göre Trump’ın başkanlığını onaylayanların oranı yüzde 45’e düştü, yüzde 53 Trump’ı başarısız buluyor. COVID-19 salgını, ekonomik bunalım ve Minneapolis’te başlayarak ülke geneline yayılan eylemlerin Kasım 2020’de Trump’ın muhtemel bir seçim zaferini zora soktuğu görüşü hâkim.

BEYAZ SARAY’IN ÖNÜNDE GERİLİM

BAŞKENT Washington DC’deki Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce gösterici gün boyunca polis şiddetini protesto etti. Lafayatte Park’ın polis tarafından kapatılmasının ardından Beyaz Saray’ın sol tarafındaki bölgede toplanan yüzlerce gösterici, önceki günkü protestolarına devam etti. Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak polislerle yüz yüze geldi. Ellerini havaya kaldırarak “siyahların hayatı değerlidir”, “beni vurma” ve “nefes alamıyorum” sloganları atan göstericiler, “adalet yoksa huzur yok” sözlerini de sürekli tekrarladı. Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.