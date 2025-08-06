ABD vizesine teminat şartı

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni planına göre bazı ülkelerden ABD’ye iş ve turist vizesine başvuran kişilerden 15 bin dolara kadar teminat talep edilecek. Dün duyurusu yapılan uygulamanın nihai hale gelmeden önce 12 aylık pilot programla deneneceği belirtildi. Hangi ülkelerin bu kapsama alınacağıyla ilgili henüz resmi bir liste paylaşılmadı ancak çoğu Afrika’da bulunan ve vize sürelerinin sıklıkla aşıldığı ülkelerin hedefte olduğu kaydedildi. ABD Dışişleri yetkilileri, istenecek teminat miktarının 5 bin dolar ila 15 bin dolar arasında değişeceği ve söz konusu paranın ziyaretçilerin ABD’yi terk etmesinin ardından kendilerine iade edileceğini aktardı. Uygulamayla, ABD’ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmenin ve ABD’ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.