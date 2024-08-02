ABD Venezuela'daki seçim sonucunu tanımadı: Maduro değil Gonzales'in kazandığına dair kanıtlar var

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ABD, Venezuela'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığı görüşünde.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gonzalez'in daha fazla oy aldığı ve sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığını açıklamıştı.

Muhalefet ise seçimlerde hile yapıldığını ve Edmundo Gonzales'in gerçekte oyların yüzde 73'ünün alarak Devlet Başkanı seçildiğini savunuyor.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine, oylarla ilgili detaylı verileri açıklama çağrısı yaptı.

Daha önce Brezilya, Meksika ve Kolombiya da benzer çağrı yapmış, bu ülkelerin liderleri Venezuela'da sorunun barışçıl çözümü için iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk yapabileceklerini açıklamıştı.

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Muhalif lider Maria Corina Machado, Gonzalez'in Maduro'dan iki kat fazla oy aldığını kanıtlayabileceğini iddia etti.

Halen saklanan ve nerede olduğu bilinmeyen Machado, Cumartesi günü ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

MADURO'DAN DIŞ GÜÇLERE “SEÇİMLERE MÜDAHALE”, MUHALEFETE “DARBE GİRİŞİMİ” SUÇLAMASI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce dış güçleri, "seçimlere müdahale etmekle" suçlamıştı.

Maduro seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddiaları reddetmiş, muhalefeti de "darbe girişiminde bulunmakla" itham etmişti.