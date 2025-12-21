ABD, Venezuela gemisine saldırdı: Helikopterle çıkarma görüntüleri paylaşıldı

Haberin Devamı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu kaydetti.

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el konulduğunu doğruladı.

ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." açıklamasını yaptı.

'VENEZUELA ÇALDIKLARINI İADE EDENE KADAR ABLUKA SÜRECEK'​​​​​​​

Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" vurguladı.

VENEZUELA TEPKİ GÖSTERDİ

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesine yer verildi.

BREZİLYA'DAN 'FELAKET' UYARISI

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi'nde, ABD'nin Venezuela açıklarında düzenlediği askeri operasyonlar hakkında konuştu. Lula, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bunun "insani felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Venezuela açıklarında uyguladığı hava ve deniz ablukasına işaret eden Lula da Silva, "Falkland Savaşı'ndan 40 yıl sonra, kıta bir kez daha bir gücün askeri varlığıyla tehdit ediliyor." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, 18 Aralık'ta da bölgede olası savaşın önlenmesi amacıyla ABD ile Venezuela arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu olabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu. Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

EL KOYULAN PETROL TANKERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ele geçirilen geminin çok büyük olduğunu ve şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tankerlerden biri olduğunu bildirmişti.

Trump, tankerin neden ele geçirildiğine dair ayrıntılı bilgi vermekten kaçınarak, "Çok geçerli bir nedenden dolayı" demişti. Gemideki petrole ne olacağı sorusuna ise Trump, "Sanırım onu biz alacağız" diye yanıt vermişti.

ABD'DEN İRAN İDDİASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını açıklamıştı.