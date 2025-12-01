×
ABD ve Suriye'den DEAŞ’a ortak operasyon

Güncelleme Tarihi:

ABD ve Suriyeden DEAŞ’a ortak operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 00:16

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 24–27 Kasım tarihleri arasında Suriye’nin güneyinde düzenlenen ortak operasyonlarda DEAŞ’a ait 15’ten fazla silah deposunu tespit ederek imha etti.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede DEAŞ’ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yapılan operasyonların DEAŞ’ın bölgede yeniden güç kazanmasını engellemeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. DEAŞ’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olmuştu.

 

