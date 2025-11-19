ABD ve Rusya'nın gizli görüşmeleri ortaya çıktı: Ukrayna için 'Gazze tarzı' barış planı

Haberin Devamı

Üst düzey bir ABD kaynağı, taslak metnin 4 temel kategoriden oluştuğunu ifade etti. Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'da güvenlik ve ABD'nin her iki ülke ile gelecekteki ilişkileri, planın ana başlıklarını oluşturuyor. Söz konusu planın, Trump'ın Gazze için geliştirdiği anlaşma modelinden esinlendiği kaydedildi.

Ancak doğu Ukrayna'daki toprak kontrolü gibi kritik konuların bu planda nasıl ele alınacağı, henüz belirsizliğini koruyor.

Perde arkasındaki diplomasi trafiğine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. ABD'li bir yetkili, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Rus mevkidaşı Kirill Dmitriev ile planın taslağını hazırlamak için ayrıntılı görüşmeler yaptığını doğruladı.

Rusya varlık fonunun yöneticisi ve Ukrayna diplomasisinde de etkin bir isim olan Dmitriev, 24-26 Ekim tarihlerinde Miami'de Witkoff ve Trump'ın ekibindeki diğer kişilerle üç gün geçirdiğini belirtti. Dmitriev, "Rusya'nın tutumunun gerçekten önemsendiğini hissettiğini" vurgulayarak, bu yeni girişim konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Dış Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev

TRUMP, SAVAŞI SONA ERDİRME ŞANSI OLDUĞUNA İNANIYOR

Öte yandan, Witkoff'un bu hafta başında Miami'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ulusal güvenlik danışmanı Rustem Umerov ile bir araya geldiği ve planı görüştüğü, bir Ukraynalı yetkili tarafından teyit edildi. Aynı yetkili, "Amerikalıların bir şeyler üzerinde çalıştığını bildiklerini" söyledi.

Axios'un haberine göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili ise isminin açıklanmaması şartıyla konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Başkan, öldürmeyi durdurmanın ve savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmanın zamanının geldiğini açıkça belirtti. Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı sona erdirme şansı olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

KALICI GÜVENLİK TARTIŞMASI

Kirill Dmitriev, planın temel amacının, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Alaska'da mutabık kaldığı ilkeleri genişleterek, "Ukrayna sorununu ele alacak, aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerini nasıl yeniden kuracağımızı ve Rusya'nın güvenlik endişelerini nasıl gidereceğimizi anlatan bir tez" sunmak olduğunu kaydetti.

Dmitriev, "Aslında bu çok daha geniş bir çerçeve, temelde şunu söylüyor: 'Sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya da kalıcı güvenliği nasıl getiririz?'" diye ekledi.

Dmitriev'in verdiği bilgiye göre, Trump ve Putin'in bir sonraki buluşması öncesinde bu doğrultuda yazılı bir belge hazırlanması hedefleniyor. Liderler arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirvenin ise şu an için askıya alındığı öğrenildi.

Rus temsilci, İngiltere'nin Ukrayna için hazırladığı Gazze tarzı barış planı taslağı ile bu çabanın hiçbir ilgisi olmadığını, İngiliz planının Rus pozisyonlarını göz ardı ettiği için başarı şansı bulunmadığını savundu.

Trump ve Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmişti. Rus ve ABD'li yetkililer, iki liderin tekrar görüşmesinin planlandığını açıklamış ancak tarih vermemişti.

UKRAYNA VE AVRUPA'YA BİLGİ VERİLDİ

ABD'li üst düzey bir isim de Beyaz Saray'ın yeni plan hakkında Ukraynalı yetkililerin yanı sıra Avrupalı muhataplarına da bilgi vermeye başladığını doğruladı. Aynı kaynak, Beyaz Saray'ın Ukraynalılar ve Avrupalıları ikna etme şansının yüksek olduğuna inandığını ve planın çeşitli taraflardan gelecek geri bildirimlere göre şekilleneceğini belirtti.

ABD'li yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, "Bu planın zamanlamasının şu anda iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Zelenski, "Ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz. Müzakereleri yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

RUSLAR GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

AFP'nin bildirdiğine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin Türkiye ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelere Rus yetkililerin katılmayacağını açıkladı. Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine, "Hayır, yarın Türkiye'de Rusya'nın bir temsilcisi olmayacak" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ DE YOLDA

Diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da Türkiye'ye gelmesinin planlandığını bildirdi. Witkoff’un, Türkiye'de düzenlenecek toplantılara katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Duran, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" bilgisini paylaştı.