ABD ve Rusya Riyad’da masaya oturuyor: Ukrayna’da büyük pazarlık başlıyor

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Rusya’nın üç yıl önce Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş Rusya ile ABD’yi yeniden azılı düşman haline getirirken, ABD’de Donald Trump yönetiminin başlattığı barış açılımı çerçevesinde Suudi Arabistan’a gönderilen heyetler bugün barışmanın yolunu arayacak. Rus ve Amerikan heyetleri arasındaki ilk temasın olumlu sonuç vermesi durumunda şubat sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in zirve görüşmesi gündeme gelecek. Savaş Ukrayna topraklarında olmasına rağmen Riyad’da kurulan masada Kiev yer almayacak.

RUS HEYET RİYAD’DA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Başkan Putin’in talimatlarıyla heyetimizde Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bulunuyor. Amerikan tarafıyla sadece Ukrayna krizini değil, tüm alanları kapsayan görüşmeler yapılacak. İkili ilişkilerimiz geniş çerçevede masaya yatırılacak. Bu ilk temasta alınan neticeler rapor halinde Putin’e sunulacak ve iki ülke lideri arasında zirve görüşmesi yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılacak. Riyad görüşmesinde beklenmedik bir sorun oluşması durumunda başkentlerle direkt temas da sağlanmış durumda” dedi. Russia Today, heyetin dün akşam saatlerinde Riyad’a ulaştığını yazdı.

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ABD’DEN ÜST DÜZEY İSİMLER

ABD tarafından Suudi Arabistan’a gönderilen heyette ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yer alması bekleniyor. İyi bir müzakereci olan Witkoff’a Trump, Ukrayna dosyasını da teslim etmişti. Amerikan heyeti Riyad’a hareket ederken Avrupa’da bulunmaya devam eden Trump’ın Ukrayna ve Rusya konuları Özel Temsilcisi Keith Kellogg, “Riyad’da Ukrayna’dan kimsenin bulunmaması çıkarlarının korunmadığı anlamına gelmiyor. Ukrayna yine de masada” açıklamasını yaptı. (Nerdun HACIOĞLU)

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün BAE lideri Muhammed Zayid el Nahyan ile görüştü.

ZELENSKİ TEPKİLİ: ‘BÖYLE ÇIKAN KARARI TANIMAYIZ’

ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna konulu toplantıya Kiev yönetiminin davet edilmemesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tepki göstererek, “kendilerinin bulunmadığı bir masada alınan kararları tanımayacaklarını” söyledi. Önceki akşam Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ve dün burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüşen Ukrayna lideri, Suudi Arabistan’da gerçekleşecek toplantıyla alakalı “hiçbir şey bilmediğini” söyledi. Interfax Ukrayna haber ajansının aktardığına göre Zelenski, “Bizim dahil olmadığımız (bir süreçten çıkacak) hiçbir şeyi ve hiçbir mutabakatı tanıyamayız ve böylesi bir anlaşmayı da tanımayacağız” diye konuştu. Öte yandan Zelenski’nin Rusya-ABD görüşmesinden bir gün sonra Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Zelenski’nin Ortadoğu turu daha önce yalnızca BAE ve Türkiye olarak duyurulmuştu.

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ZELENSKİ TÜRKİYE’YE GELDİ

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle dün akşam Türkiye’ye geldi. Zelenski’nin bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların yanı sıra Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. (ANKARA)



PARİS’TE OLAĞANÜSTÜ ZİRVE: AVRUPA AMERİKA’YI FRENLEMEYE ÇALIŞIYOR

ABD ve Rusya, Ukrayna savaşını bitirmek üzere kurulacak mekanizmada savaşın tarafını Kiev yönetiminin yanı sıra Avrupa’yı da dışarıda bırakmış gibi görünürken, Avrupa liderleri sürece dahil olmanın yollarını arıyor. Dün Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka, Polonya ve Hollanda ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’da çözüm süreci ve Avrupa kıtasının güvenliğini” görüşmek üzere Paris’te bir araya geldi.