ABD ve Rusya Kuzey Akım’ı görüşmüş

Haberin Devamı

Ukrayna basınının Alman Berliner Zeitung’dan aktardığı haberde, görüşmelerin gayrı resmi kanallardan yürütüldüğü ve Avrupa Birliği’nin sürece dahil edilmediği belirtildi. Habere göre Moskova ve Washington arasındaki daha geniş jeopolitik temaslarda Kuzey Akım dosyası da gündeme geldi. Proje resmi olarak kapalı kabul edilse ve hatlar şu an kullanılamaz durumda olsa da, Rus tarafına yakın kaynaklar Avrupa’ya gaz sevkiyatının ABD denetiminde yeniden başlatılmasına yönelik bir seçeneğin tartışıldığını aktardı. Haberde Amerikan yatırımcıların zarar gören altyapının onarımına ya da bir kısmının satın alınmasına katılabileceği iddia edildi. Kuzey Akım 1, Rus gazını Almanya’ya taşıyor ve buradan diğer Avrupa ülkelerine dağıtım sağlıyordu. Kuzey Akım 2 ise Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya gaz tedarik etmeyi hedefliyordu ancak Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle devreye alınmadı. Her iki hat Eylül 2022’de meydana gelen patlamalarla hasar görmüştü.