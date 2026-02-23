×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD ve Rusya Kuzey Akım’ı görüşmüş

Güncelleme Tarihi:

#ABD-Rusya Görüşmeleri#Kuzey Akım Doğalgaz#Ukrayna Barış Görüşmeleri
ABD ve Rusya Kuzey Akım’ı görüşmüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

ABD’li ve Rus yetkililerin Ukrayna’da varılacak olası barış kapsamında Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesini değerlendirdikleri iddia edildi.

Haberin Devamı

Ukrayna basınının Alman Berliner Zeitung’dan aktardığı haberde, görüşmelerin gayrı resmi kanallardan yürütüldüğü ve Avrupa Birliği’nin sürece dahil edilmediği belirtildi. Habere göre Moskova ve Washington arasındaki daha geniş jeopolitik temaslarda Kuzey Akım dosyası da gündeme geldi. Proje resmi olarak kapalı kabul edilse ve hatlar şu an kullanılamaz durumda olsa da, Rus tarafına yakın kaynaklar Avrupa’ya gaz sevkiyatının ABD denetiminde yeniden başlatılmasına yönelik bir seçeneğin tartışıldığını aktardı. Haberde Amerikan yatırımcıların zarar gören altyapının onarımına ya da bir kısmının satın alınmasına katılabileceği iddia edildi. Kuzey Akım 1, Rus gazını Almanya’ya taşıyor ve buradan diğer Avrupa ülkelerine dağıtım sağlıyordu. Kuzey Akım 2 ise Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya gaz tedarik etmeyi hedefliyordu ancak Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle devreye alınmadı. Her iki hat Eylül 2022’de meydana gelen patlamalarla hasar görmüştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD-Rusya Görüşmeleri#Kuzey Akım Doğalgaz#Ukrayna Barış Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!