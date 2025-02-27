ABD ve Rusya İstanbul’da masaya oturuyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Şubat’ta Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonla görüşmesi ve ardından 18 Şubat tarihinde iki ülke dışişleri bakanlarının Riyad’da bir araya gelmesiyle Washington ile Moskova arasında başlayan süreç bugün İstanbul’da devam edecek. Rus tarafı İstanbul temaslarının sadece ikili ilişkileri kapsadığını ilan etse de Ukrayna savaşının da gündemin önemli maddesi olması bekleniyor.

SIRA TRUMP-PUTİN’DE Mİ

Böylece Suudi Arabistan başkenti Riyad’da başlayan süreç Lavrov’un hafta başında Ankara’yı ziyaret etmesinden sonra İstanbul’a taşınmış oluyor. Hatta Rusya’daki siyasi gözlemcilerine göre ileride Trump-Putin zirvesinin de İstanbul’da yapılacağını söylemeye başladı. Dün ziyaret ettiği Katar’ın başkenti Doha’da açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Diplomat ve uzmanlarımız Biden döneminde ABD’nin yasadışı eylemleri neticesinde ortaya çıkan ve Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinin işleyişine yönelik yapay engeller yaratan sorunlar yarın İstanbul görüşmesinde ele alınacak. Yarınki görüşmede elde edilen sonuçlara göre aramızdaki normalleşmenin ne denli hızlı ilerleyeceğini göstermiş olacak” dedi.

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RUS İSTİHBARATÇI GELİYOR

Kremlin Sarayından alınan duyumlara göre Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları yanı sıra dış istihbarat servisi SVR Başkanı Sergey Narişkin’in de yer alacağı söyleniyor. Bu da İstanbul’da Ukrayna dahil çok daha geniş konuların ele alınacağına işaret ediyor. ABD tarafının da Rusya’dan beklentileri var. 12 Şubat tarihinden beri Rusya’ya sürekli taviz veren Donald Trump önceki gün “Ukrayna savaşının bir an önce barışla bitirilmesi için Rus tarafının da vereceği tavizleri, atmaya hazırlandığı geri adımları artık duyurmasını istiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

YENİ İSTANBUL SÜRECİ Mİ

İstanbul temasını Trump-Putin zirvesine hazırlık olarak algılayan basın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a “Görüşmeler liderler arasında yeni temas öncesi hazırlık niteliği mi taşıyor” diye sordu. Peskov, “ABD ile normalleşme süreci daha yeni başlıyor. Ancak ülke liderlerinin müdahalesini gerektiren konuların şekillenmesi durumunda yeni temas ihtimal dışı değil” yanıtını verdi. ABD tarafı İstanbul’daki ikili müzakerelere kimi göndereceğini henüz açıklamadı. Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff birkaç gün önce ilginç açıklama yaparak Ukrayna ihtilafı müzakerelerinin 2022 yılı İstanbul masasına geri döndürülmesinin isabetli karar olacağını dile getirmişti.