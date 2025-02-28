ABD ve Rusya İstanbul'da masaya oturdu! Dünya basını geniş ilgi gösterdi

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ABD ve Rusya arasındaki diplomatik görüşmeler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ardından İstanbul'da gerçekleşti. 6.5 saat süren görüşmeye ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile başlayan temasların umut vadettiğini belirtti.

Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini anlatan Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için işbirliğine yönelik karşılıklı niyet var" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi "27 Şubat İstanbul toplantısı" başlığıyla duyurdu.

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Bakanlık görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov arasında diplomatik misyonlarımızın faaliyetlerini etkileyen konularda görüşmelerin başlatılması konusunda varılan mutabakatın ardından her iki ülke heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldi. ABD heyetine Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter, Rus heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev başkanlık etti.

ABD, bankacılık ve sözleşmeli hizmetlere erişimin yanı sıra Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde istikrarlı ve sürdürülebilir personel seviyelerinin sağlanması ihtiyacına ilişkin endişelerini dile getirdi. Yapıcı görüşmeler sayesinde her iki taraf da bu alanlarda ikili misyon faaliyetlerini istikrara kavuşturmak için somut ilk adımları belirledi.

Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev bu konularla ilgili olarak yakın vadede tarihi, yeri ve temsilci sayısı belirlenecek bir sonraki toplantının yapılması konusunda anlaşmaya vardılar"

Türkiye, uluslararası diplomaside cazibe merkezi haline gelirken ABD ve Rus heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleşen ikinci tur görüşmeleri, dünya basınında geniş ilgi gösterildi.

"DİPLOMATLAR İSTANBUL'DA"

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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İstanbul'daki görüşmeyi "Rus ve ABD'li diplomatlar ikinci tur görüşmeler için İstanbul'da bir araya geldi" başlığıyla duyurdu.

Le Monde'un yayınladığı haberde, "Rus ve ABD'li diplomatlar 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek, birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmelerinin ardından büyükelçiliklerinin faaliyetlerini normalleştirme konusunu görüştüler" ifadeleri yer aldı.

Le Monde'un Ankara'daki bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, İstanbul'daki görüşmede, iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini etkileyen konulara odaklanıldı.

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"TÜRKİYE İKİ KEZ ROL OYNADI"

İş ve finans gazetesi The Economic Times, İstanbul'da gerçekleşen görüşmeleri "Rusya ve ABD diplomatları, büyükelçilik görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi" başlığıyla okuyucularına servis etti.

The Economic Times, İstanbul'daki görüşmede, büyükelçilik düzeyindeki sorunların çözülmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Rus ve ABD'li yetkililerin İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

The Economic Times, Türkiye'nin daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Gazete, "NATO üyesi Türkiye, Mart 2022'de Moskova ve Kiev arasında iki kez doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaparak Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirme çalışmalarında rol oynadı." dedi.

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"MEDENİ İLETİŞİME DÖNÜŞ"

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Rus ve ABD'li diplomatların İstanbul'daki ABD başkonsolosluk konutunda bir araya geldiğini belirtti.

Rusya ve ABD'nin "iki nükleer güç" olduğunu ifade eden AP, İstanbul'daki görüşmenin bu ay yapılan ilk toplantı olduğuna değindi.

AP'nin, İstanbul'daki görüşmeye ilişkin "Medeni iletişme dönüş" yorumunda bulunması dikkat çekti.

"AMAÇ NORMALLEŞME"

Rus gazetesi The Moscow Times, İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin arka planında büyükelçilik görüşmeleri olduğunu ifade etti.

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Gazetede yer alan habere göre, iki ülkenin diplomatları, daha önce karşılık olarak diplomatların sınır dışı edilmesinin ardından normalleşme çalışmalarını başlatmak amacıyla İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi.

Gazete, Türkiye'nin 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında müzakere sürecinin başlatılmasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

İSTANBUL'DA İKİNCİ RAUNT

Ukrayna gazetesi Kyiv Post, İstanbul'daki görüşmeyi "İstanbul'da ikinci raunt" başlığıyla servis etti.

Kyiv Post haberinde, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek Ukrayna savaşı konusunda Kiev'in katılımı olmadan görüşmelere başlama kararı aldılar." ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, İstanbul'da daha önce Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek için görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı.