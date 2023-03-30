ABD ve Rusya bir kez daha karşı karşıya geldi! WSJ muhabiri için karar verildi

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 16:10
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Rusya'nın casusluk şüphesiyle gözaltına aldığı ABD'li The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich'in tutuklanmasına karar vermesi iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi. ABD'li muhabirin tutuklanması Rusya'nın şimdiye kadar yabancı medyaya karşı attığı en ciddi adım olarak yorumlandı.
ABD'nin saygın medya kuruluşlarından biri olan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, ‘ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu’ gerekçesiyle gözaltına alındı.RUSYA: GİZLİ BİLGİLERİ ELDE ETMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Amerikan hükümetinin çıkarları doğrultusunda casusluk yaptığından şüphelenilen, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na akredite olan 1991 doğumlu ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in yasadışı faaliyetlerini durdurdu. Amerikan tarafının talimatları doğrultusunda hareket eden Gershkovich'in, Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı niteliğinde bilgiler topladığı tespit edildi. Yabancı, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı.”Gershkovich'in dün başkent Moskova'dan Yekaterinburg'a gittiği ve daha sonra kendisiyle temasın kesildiği bildiriliyor.GAZETEDEN İLK AÇIKLAMA
WSJ'den yapılan ilk açıklamada casusluk iddiaları şiddetle reddedildi ve "Wall Street Journal, FSB'den gelen iddiaları şiddetle reddediyor ve güvenilir muhabirimiz Evan Gershkovich'in derhal serbest bırakılmasını istiyor. Evan ve ailesiyle dayanışma içindeyiz."
ifadeleri yer aldı.29 MAYIS'A KADAR TUTUKLU YARGILANACAK, 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
31 yaşındaki ABD vatandaşı Gershkovich hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun "casuslukla"
ilgili 276. maddesi uyarınca ceza davası açıldı.
Bugün görülen ilk davada muhabirin 29 Mayıs'a kadar tutuklu yargılanmasına karar verildi. Tass haber
ajansına göre Gershkovich'i temsil eden avukatın duruşmaya katılmasına izin verilmedi.
Gershkovich suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir
ABD VE RUSYA BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA! TAKAS İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Gershkovich'in tutuklanması Rusya ve ABD'yi bir kez daha karşı karşıya getirirken iki ülke arasında yeni bir takas yapılabileceği iddia edildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, herhangi bir mahkum takası hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtti ve davanın gidişatına bakılması gerektiğini söyledi.RUSYA'NIN ŞİMDİYE KADAR ATTIĞI EN CİDDİ ADIM
Uluslararası ajanslar ABD'li muhabirin tutuklanmasını 'son dakika'
bilgisi olarak geçerken, İngiliz yayın kuruluşu BBC Gershkovich'in tutuklanmasının yabancı basını korkutma amaçlı olabileceğini öne sürdü.
ABD'li muhabirin tutuklanması Rusya'nın şimdiye kadar yabancı medyaya karşı attığı en ciddi adım olarak yorumlanıyor.Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in avukatı Daniil BermanWAGNER İLE İLGİLİ BİR HABER YAPIYORDU
Rus gazeteci Dmitry Kolezev, Gershkovich'in Yekaterinburg'a savaşa karşı tavrı görmek ve özel güvenlik şirketi Wagner'in bölgede paralı asker toplamasıyla ilgili bir haber üzerinde çalışmak için gittiğini yazdı.
Gershkovich daha önce Fransız haber ajansı AFP ile Moscow Times ve New York Times gazetelerinde çalışmış ve 6 yıl Rusya'da görev yapmıştı.