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ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme Cenevre'de başladı

#RUSYA#ABD#NATO
ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme Cenevrede başladı

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik toplantı öncesinde bir açıklama yaptı.

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Bir süredir tüm dünyayı diken üstünde ve savaş korkusuyla yaşatan Ukrayna krizi için çözüm arayan taraflar bir kez daha bir arada.

Rusya ile ABD bugün Cenevre'de krizle ilgili kritik bir görüşme yapıyor. 12 Ocak'ta ise konunun NATO-Rusya Konseyi'nde ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da yine Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı.

ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme Cenevrede başladı

Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınağa başta ABD ve NATO olmak üzere birçok Batılı ülke tepki göstermiş, Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tutumun Rusya için ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı uyarısı yapılmıştı.

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Rusya ise aralık ayında ABD ve NATO'ya verdiği güvenlik garantilerini de içeren teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için kendisine garanti verilmesini de talep eden bazı önerilerde bulunmuştu.

ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme Cenevrede başladı

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı öncesi Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Stoltenberg, “Barışçıl siyasal bir yol için çok çalışıyoruz. Ancak Rusya'ya da birlik içinde olduğumuza dair çok net bir mesaj vermemiz gerekiyor” dedi.

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NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Barışçıl siyasi bir yol için çok çalışıyoruz. Barışçıl bir çözüme giden yolu bulmak için Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız. Aynı zamanda Rusya'nın bir kez daha işbirliği yerine yüzleşmeyi, silahlı bir müdahaleyi seçmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'ya birlik olduğumuzu, Ukrayna'ya karşı bir kez daha askeri güç kullanmaları durumunda ağır bedelleri, ekonomik, siyasi bedelleri olacağına dair çok net bir mesaj da vermemiz gerekiyor” dedi.

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ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme Cenevrede başladı

“RUSYA İLE PAZARLIK YAPMAK HER ZAMAN MÜMKÜN”

Stoltenberg, Rusya ile yapılacak görüşmelere iyi niyetle gidileceğinin altını çizerek, “Bence şu anda Ukrayna'da ve çevresinde Rus askeri yığınağıyla birlikte gördüklerimiz, NATO'nun Rusya'ya yaklaşımının uygunluğunu ve önemini gösteriyor. Elbette savunmada güçlü bir caydırıcılığa ihtiyacımız var ama bunu anlamlı bir diyalogla birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi yaptığımız tam olarak bu. Rusya ile oturuyoruz, onlarla burada, Brüksel'de buluşuyoruz. Bunlar, silahlı bir çatışmayı önlemek için siyasi bir çözüme sahip olduğumuzdan emin olmaya çalışmak için önemli çabalardır. Bu nedenle, bu görüşmelere iyi niyetle, hitap etmeye ve Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olarak gidiyoruz. Rusya ile daha önce görüştüm, Rusya ile her zaman anlaşma yapılabilir” dedi.

 

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#RUSYA#ABD#NATO

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