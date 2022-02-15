ABD ve Rusya arasında kritik Rusya görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden 12 Şubat’taki telefon görüşmesinde istişarelerin sürdürülmesi yönünde karar alındığı ve bakanların da bu doğrultuda görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaştığı ifade edildi.



Açıklamada, Lavrov'un diyalog çağrısında bulunduğu aktarılarak, "Lavrov, Washington ve en yakın müttefikleri tarafından ortaya atılan saldırgan retoriğin kabul edilemezliğine vurgu yaparak, Rusya tarafından gündeme getirilen tüm meseleler üzerinde pragmatik bir diyalog çağrısında bulundu. Ayrıca dışişleri bakanları çeşitli düzeylerde yaklaşan temasların programını görüştüler" denildi.

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Açıklamada ayrıca, telefon görüşmesinin ABD tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamaya göre; Blinken, Lavrov'a Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözüleceğine dair inancının hâlâ sürdüğünü aktardı.

BEYAZ SARAY: BIDEN SAHADAKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde yapacağı konuşmada, Ukrayna krizine ilişkin yeni bir politika açıklamayacağı öğrenildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın sahadaki son duruma ilişkin konuşacağını duyurdu. Psaki, "Sahadaki son duruma, attığımız adımlara, atmaya hazırlandığımız adımlara, ABD ve dünya için tehlikelere ve bunun bizi yurtiçinde nasıl etkileyeceğine dair konuşacak" dedi.