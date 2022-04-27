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ABD ve Rusya arasında flaş takas! Biden doğruladı: 'Zor kararlar verdik'

#ABD#Rusya#Takas
ABD ve Rusya arasında flaş takas Biden doğruladı: Zor kararlar verdik

2019 yılından beri Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin eski üyesi Trevor Reed'in, ABD'de 2011 yılında 20 yıl hapis cezası alan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas edildiği açıklandı.

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Moskova da Washington da takas haberini doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Reed'in serbest bırakılmasının Rus vatandaşı Konstantin Yaroshenko için yapılan bir mahkum takası olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise "Rusya'da haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşı Trevor Reed'in serbest bırakıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının özgürlüğünü güvence altına almaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya arasında flaş takas Biden doğruladı: Zor kararlar verdik

ABD Deniz Kuvvetleri'nin eski üyelerinden Trevor Reed

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9 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Trevor Reed, 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan oğullarını kurtarmak için çalışan aile bugün "Dualarımız kabul oldu. Trevor güvenli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda" açıklamasını yaptı.

BİDEN: SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ZOR KARARLAR VERİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden da Reed'in serbest bırakıldığını doğrularken "Trevor'ın özgürlüğüyle ilgili iyi haberleri ailesine verebildiğim için çok mutlu oldum" dedi.

Biden, Trevor Reed'in serbest bırakılması için 'zor kararlar' verildiğini vurgulayarak "Reed'in güvenli dönüşü, yönetimimin yurtdışında rehin tutulan ve haksız yere gözaltına alınan Amerikalıları eve getirmeye verdiği önceliğin bir kanıtıdır" dedi.

TAKASIN İLİŞKİLERE ETKİSİ SIFIR

ABD ve Rusya arasındaki takas Moskova'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar gergin olduğu bir dönemde geldi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili takasın ilişkiler üzerinde 'sıfır' etkisi olduğunu belirtti ve "Ukrayna'daki korkunç şiddete yaklaşımımızda hiçbir değişiklik yok. Bu ilişkilerde yeni bir başlangıç değil" dedi.

ABD ve Rusya arasında flaş takas Biden doğruladı: Zor kararlar verdik

Rus vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko

YAROŞENKO UYUŞTURUCUDAN DOLAYI HAPSE MAHKUM EDİLMİŞ

Dünyanın konuştuğu takasın Rusya ayağındaki Rus vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko, 2011'de ABD'ye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

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