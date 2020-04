ABD ve New York’ta salgın hız kesmiyor

Küresel can kaybı önceki gün 100 bini geçerken ABD, can kaybı ve yeni vaka sayısında arayı açmayı sürdürüyor. ABD önceki gün bir günde 2 bin can kaybı açıklayan ilk ülke oldu. Bir günde 2.108 can kaybı yaşandı.

NİYE BU KADAR ÖLÜM

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede salgının tepe noktasına ulaşmaya yaklaşıldığını söylerken salgının merkez üssü New York’ta can kaybı ve vaka sayısı arttı.

New York’ta koronavirüs vaka sayısı diğer ülkeleri geride bırakarak 172 bini geçti. New York eyaletinin vaka sayısı İspanya, İtalya ve Almanya’yı aştı. New York bölgesinde can kaybı da 7 bin 800’ü geçti. New York’un bu kadar etkilenmesine gerekçe olarak nüfusun yoğun olması ve sağlık altyapısının da kötü olması gösteriliyor. 8.6 milyon nüfuslu bölgede 1 km2’ye 10 bin kişi düşüyor. Bronx ve Queens gibi kalabalık ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük yerleşimlerde insanların var olan kronik hastalıklar ve sağlık sistemine yeterli erişimin olmaması da tabloyu ağırlaştırıyor. Enfeksiyonun en yoğun olduğu bölgeler de buraları.

İTALYA’YI GEÇTİ

ABD dün can kaybında İtalya’yı geçerek birinci sıraya çıktı. İtalya’da dün can kaybı 619 artarak 19.468 oldu. ABD ise can kaybının 19.600’ü geçtiğini açıkladı. İspanya 16.353 ölümle koronaya en çok kurban veren üçüncü ülke.