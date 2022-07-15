ABD ve Japonya meydan okudu: 50 savaş uçağı aynı anda havalandı!

Haberin Devamı

Japonya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri'nden bir düzine F-22 hayalet avcı uçağı, 4 adet F-35 savaş jeti ve 13 adet F-15 savaş uçağı ile Japonya'ya ait 20 adet F-15 ve F-2 savaş uçağı Japonya yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD-JAPON İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Bakanlık savaş uçaklarının taktik becerileri ve 'ortak müdahale kabiliyetini' geliştirmek amacıyla Japonya Denizi, Pasifik Okyanusu ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada tatbikatın "Japon-ABD İttifakı'nın etkili caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek" amacıyla gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

ABD Hava Kuvvetleri bu haftaki tatbikat hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz ay Kadena Hava Üssü'ne 12 adet F-22 savaş uçağı gönderildiği açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklamada, gönderilen F-22'lerin özgür bir Hint-Pasifik sağlamak için çeşitli görevler yürüteceği vurgulanmıştı.



Haberin Devamı

Çin ve Rusya'ya ait savaş gemileri son dönemde Japonya çevresindeki varlıklarını artırdı.



Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri son olarak geçtiğimiz hafta Çin hükümetine ait 2 geminin, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada gemilerin yerel saatle 04:30 sıralarında Uotsuri Adası açıklarındaki sulara girdiği ve bölgede faaliyet gösteren bir Japon balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait devriye gemilerinin ise Çin gemilerini Japonya'nın karasularını derhal terk etmeleri konusunda uyardığı ifade edildi.



Son gelişme ile birlikte, Çin'in bu yıl Japonya karasularına yönelik ihlallerinin sayısı 12'ye yükseldi. Çin gemileri son olarak 23 Haziran'da Japonya karasularına girmişti.



ÇİN: EGEMENLİK HAKLARIMIZA UYGUN



Japonyalı yetkililer Çin Donanmasının bu yıl Senkakus çevresindeki sularda rekor zaman harcadığını öne sürüyor, Çin Dışişleri Bakanlığı ise adaları çevreleyen sulardaki devriyelerinin "Çin'in egemenlik hakkının uygun bir uygulaması" olduğunu iddia ediyor.

Haberin Devamı

ABD ve Japonya'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat Batı medyasında Rusya ve Çin'e verilen ortak bir mesaj olarak yorumlandı.

BİR TATBİKAT DA GÜNEY KORE İLE

ABD ve Güney Kore, Pyongyang ile gerilimin sürdüğü dönemde ortak hava tatbikatı düzenledi. İlk kez F-35A savaş uçaklarının kullanıldığı tatbikatta F-35A, F-15K, KF-16 ve FA-50 jetleri ile F-16'lar da yer aldı. Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden 30'dan fazla jeti içeren 4 günlük tatbikatın tamamlandığı duyuruldu.

Tatbikatın güçlü Güney Kore-ABD ittifakını ve ortak savunma duruşunu simgeleyen önemli bir Tatbikat olduğu belirtildi.