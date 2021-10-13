ABD ve İsrail'den İran'a tehdit gibi uyarı: Diğer seçenekler masada olacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
MİT ve Emniyetten flaş operasyon İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandıMİT ve Emniyet'ten flaş operasyon! İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandı#MIT
Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı'Kaptan Kirk' uzayda! Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı!#William Shatner
DSÖden umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğündeDSÖ'den umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğünde#Koronavirüs
Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu Korkunç iddia...Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu! Korkunç iddia...#Agnes Tirop
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
HABERLERDünya Haberleri

ABD ve İsrail'den İran'a tehdit gibi uyarı: Diğer seçenekler masada olacak

#ABD#İsrail#İran
ABD ve İsrailden İrana tehdit gibi uyarı: Diğer seçenekler masada olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer konusunda devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını, diplomasinin başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin masada olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının yıl dönümünde Washington'da bir araya geldikten sonra, iki bakanla ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'a ilişkin soruları yanıtlayan Blinken, bu ülkenin nükleer silah elde etmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Diplomatik yolların en iyi çözüm yolu olduğuna inandıklarını ifade eden Blinken, aylardır ülkesinin İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda hazır olduğunu ifade ettiğini ancak Tahran'ın bu konuda hazır olduğunu görmediklerini belirtti.

Blinken, "Zaman daralıyor ve burada da görüştüğümüz üzere Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (OKEK) dönsek bile OKEK’in temel faydalarını göremeyeceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz. Çünkü İran, daha çok santrifüj kullanarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarmak başta olmak üzere bu süreyi nükleer programını ilerletmek için kullanıyor." diye konuştu.

İran’ın meydan okumalarıyla baş etmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini anlatan Blinken, "Diplomasi başarısız olursa askeri seçenekleri değerlendirecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Az önce belirttiğim nedenlerden dolayı zamanımız gittikçe kısalıyor. Aynı zamanda İran’ın tepkilerini, durumunu yakından izliyoruz. İran yolunu değiştirmezse diğer seçeneklere dönmeye hazırız."

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI DA UYARDI

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise nükleer müzakerelerde kaybedilen zamanın İran’ın nükleer programına devam etmesini sağladığını savunarak, "Her geçen gün, gecikilen her gün İran nükleer bombaya bir adım daha yaklaşıyor." dedi.

Lapid, İran’ın dünyayı nükleer program konusunda kandırdığını ileri sürerek, “Ben ve Bakan Blinken, Holokost'tan kurtulan ailelerin çocuklarıyız. Bizler bir ulusun dünyayı kötülükten korumak için ne zaman güç kullanması gerektiğini biliriz.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in kendini savunma hakkını mahfuz tuttuğunu vurgulayan Lapid, “Eğer diplomasi başarısız olursa diğer tüm seçenekler masada olacak. Diğer seçenek ifadesinin ne anlama geldiğini buradaki herkes anlıyor, Tahran da anlıyor.” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İsrail#İran

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!